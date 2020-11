Fue atropellada hace un año y vecinos harán una rifa para ayudar a costear sus gastos

El siniestro le impidió seguir trabajando y durante todo este tiempo vivió gracias a la solidaridad de sus allegados. Cómo colaborar

Vecinos de Tunuyán llevan adelante una cruzada solidaria para ayudar a Leonor Ardiles, quien desde hace más de un año debió cerrar su peluquería antes las secuelas que le provocó un accidente vial.

La mujer, que es estilista, fue atropellada y sufrió fracturas de peroné, tibia y rodilla. Las lesiones le impidieron seguir trabajando y actualmente se encuentra en silla de ruedas.

El siniestro ocurrió el 25 de noviembre de 2019 y su rehabilitación debió suspenderse cuando comenzó la pandemia. Hoy, un año más tarde, Leonor continúa con una rodilla fracturada y artrosis provocada por las secuelas que le dejó el impacto y la imposibilidad de caminar. A eso se le suman los costosos medicamentos que debe tomar.

“El 30 de enero recién me operaron de la rodilla. En febrero me sacaron los puntos y después me pidieron una radiografía. Entre que sacás turno, te autorizan, llegó marzo. Cuando el médico me pide rehabilitación, se cortó todo por la pandemia y mi rodilla quedó ahí fracturada”, comentó Leonor en diálogo con El Cuco Digital.

“En julio voy, me piden la radiografía y mi rodilla seguía igual. Y se cortó todo otra vez. Ayer volví a ir al médico y me tienen que operar la rodilla. Y con el desuso de la rodilla, no puedo caminar, no puedo estar mucho parada. El desuso me generó osteoporosis porque el hueso se ha debilitado y me ha ocasionado artrosis en la cadera. No puedo caminar media cuadra por el dolor que tengo permanente”.

Leonor debió cerrar su peluquería en diciembre del año pasado y desde entonces han sido sus amistades y allegados quienes la han ayudado a costear sus gastos corrientes.

“Desde el 14 de diciembre quedé a la deriva, vivo de caridad, de la gente que me ayuda. Entonces un matrimonio amigo, deciden hacer un bono contribución para ayudarme económicamente para gastos personales, medicación, porque yo no genero dinero, no tengo medios. He gestionado la jubilación a ver si tengo suerte con todos estos problemas, que está todo parado”, mencionó la mujer.

“Hoy hablé con la auditoría de Mendoza y no me entra la medicación con mi mutual. La mutual la he pagado con el IFE y ahora voy a solicitar que me puedan cubrir algo de la medicación”.

“La medicación que se pide para recuperar el hueso, es costosa. Las otras son calcios, además soy hipertensa y la medicación también es cara”, agregó.

La rifa será el 19 de diciembre por la Quiniela Nocturna de Mendoza y los premios incluyen un jamón y una caja de vinos.

Los números pueden conseguirse a través de los teléfonos 2622/679944 o 2622/231481 o acercarse a la oficina de FM Frontera, ubicada en el Bº Jardin Mzna – F Casa – 16 de Tunuyán.