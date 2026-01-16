Fuerte tormenta con granizo afectó zonas de Valle de Uco y dejó importantes pérdidas en la producción. Videos

El departamento de Tupungato fue el más afectado.

Una fuerte tormenta de granizo y abundante caída de agua cayó en las últimas horas del jueves en varias zonas del Valle de Uco, dejando como saldo importantes pérdidas en la producción de duraznos, uva y nogales.

Según la información aportada al medio, la tormenta afectó puntualmente a Tunuyán y Tupungato, siendo este último el más afectado por la caída de granizo.

La información indica en detalle que en la zona Centro y La Arboleda, de Tupungato, se registró la mayor caída de granizo con tamaño de chico a mediano. También hubo caída de granizo en Cordón del Plata y San José, donde fue de tamaño pequeño y con abundante agua.

Debido a esta situación, autoridades recorrerán las zonas afectadas para hacer una evaluación de los daños alcanzados y adelantaron pérdidas en la producción de duraznos, uva y nogales y almendras.

Según el pronóstico del tiempo aportado por Contingencias Climáticas, se esperan nuevamente tormentas durante la noche del sábado y precipitaciones en cordillera para el día domingo.

Granizada en el centro de Tupungato (video gentileza Dardo Nicolás Carrizo)

Así castigaba el granizo un parral en Agua Amarga, Tunuyán (video gentileza de una lectora amiga)

