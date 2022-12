González sobre el aumento de casos de Covid en el país: “Tarde o temprano va a llegar aquí. Es muy importante la vacunación”

El coordinador de Salud en Valle de Uco dijo que la región está sin casos activos hace ya un tiempo, pero hizo énfasis en la prevención a través de la inoculación.

Esta semana la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, informó que hay un aumento de casos de coronavirus que se viene registrando en las últimas semanas, y si bien remarcó que no hay riesgos de tensión o desborde del sistema de salud, al tiempo insistió sobre la necesidad de que la población se aplique los refuerzos de la vacuna contra el virus.

“Esta es la tercera semana consecutiva que hay un aumento del número absoluto de casos de Covid. Pero cuando se analiza comparado con otras situaciones y cuando se analiza en números absolutos, ese número, primero, no hace que el Sars COV 2 sea un virus que esté circulando en forma predominante y, segundo, no es un aumento muy importante”, detalló la funcionaria acerca de la situación actual.

Ante dicho escenario, que si bien no es alarmante pero sí obliga a estar atentos, el coordinador del Ministerio de Salud de la provincia en Valle de Uco, Paulo González, brindó detalles a El Cuco Digital sobre cuál es la situación en la región.

“Si bien hay un gran murmullo por todos lados, incluso acá de esa cantidad de casos que se estirarían dando, en el Valle de Uco no se refleja para nada. Nosotros no tenemos casos registrados hace mes y medio o dos meses, que puede circular sí, porque la gente ya ni siquiera se hisopa, pero que efectivamente nosotros tengamos determinación de que hay Covid en el Valle de Uco, no, no tenemos casos activos en los últimos días”, aseguró González.

Sin embargo el coordinador mencionó que “si esto se viene dando a nivel nacional por supuesto que tarde o temprano va a llegar aquí” por lo que destacó “que es muy importante poder prevenir con la vacunación”. “Hay muchísimas gente que no se ha puesto ni el primer refuerzo, así que es muy importante al menos terminar el proceso de vacunación”, agregó.

En ese sentido el funcionario informó: “Está disponible el tercer refuerzo de la vacuna Moderna para mayores de 18 años, de libre acceso en los lugares habituales, en vacunatorios centrales que en el caso de Tupungato está pegado al Hospital Gral. Las Heras, en el Hospital Tagarelli, y en Tunuyán en el Anexo Nº 1 en Calle Francisco Delgado. Y después tenemos todos estos refuerzos en los centros de salud, en los 36”.