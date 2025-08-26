Heladas tardías en Valle de Uco: importante capacitación para accionar y reducir daños

Está destinada para productores, ingenieros agrónomos, estudiantes y público en general.

A pocas semanas de que se termine el invierno y comience la primavera, una de las épocas del año más complicadas para la producción debido a las heladas tardías. Es por eso, que especialistas en producción de la vid realizarán una jornada de capacitación para conocer herramientas y cómo se debe tratar una situación de este tipo.

Dicha capacitación está destinada para productores ingenieros agrónomos y público en general. Se llevará adelante en las instalaciones del INTA La Consulta (ex Ruta 40, kilómetro 96) desde las 9.30 horas.

Algunos de los expositores serán el ingeniero Rodrigo Espíndola, la ingeniera Laura Ventura. También estará presente el meteorólogo Carlos Bustos, que abordará el tema del cambio del fenómeno del niño a la niña.