¡Héroe! Aunque iba al nacimiento de su hijo, un bombero voluntario de Tupungato se paró a rescatar a una familia

Ni la ansiedad por la llegada de su primer bebé dejó de lado su vocación.

Josue Ormeño es un bombero voluntario de Tupungato y cuando conducía hacia el hospital a recibir a su primer hijo que estaba por nacer, se convirtió en autor de un gran gesto solidario que una familia recordará seguramente por el resto de su vida.

Ni la ansiedad por el nacimiento de su bebé dejó de lado su vocación y no dudó en detener el vehículo para ayudar a los ocupantes de un auto que había volcado en la ruta 88 en Tupungato. El joven de 23 años se bajó inmediatamente y fue al rescate de una mujer y dos niños que habían quedado atrapados dentro del vehículo. Además de extraerlos, revisó golpes y heridas, previo a que llegara la ambulancia.

“Cuando uno hace algo por pasión, lo hace sin importar el momento. Siempre pienso que en el momento en que me metí en los bomberos, sé que no importa hacia dónde vaya o dónde esté, no dejo de ser bombero y si una persona necesita ayuda tengo que actuar en el instante”, destacó Josue.

Tras el rescate, el bombero voluntario se dirigió hacia el hospital donde, después de hacerse esperar, Noah llegó al mundo.

Por su parte la familia fue trasladada al nosocomio, fuera de peligro.