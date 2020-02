¡Héroes! Dos policías le salvaron la vida a una bebé en Tupungato tras practicarle RCP

La menor sufrió un cuadro agravado febril, provocándole convulsiones y dejándola sin signos vitales.

El pasado 12 de febrero, dos policías se convirtieron en héroes tras salvarle la vida a una beba de 7 meses en Tupungato.

Ese día por la noche, Ángeles -hija de Mara y Javier oriundos de Salta y quienes por trabajo se encuentran viviendo en el Cordón del Plata-, sufrió un cuadro agravado febril, provocándole convulsiones y dejándola sin signos vitales. Sus padres al darse cuenta de que no reaccionaba ni respiraba, salieron rápidamente de su casa en busca de ayuda. Por fortuna, un vecino los oyó, tomó su vehículo y los llevó hasta el Centro de Salud del Cordón de Plata. Al llegar, de casualidad había en el lugar un móvil policial con dos efectivos a bordo, Diego Gerónimo y Johana González, a quienes desesperadamente les pidieron asistencia.

Sin dudarlo, los uniformados tomaron a la bebé y la subieron al móvil, y lo propio hicieron sus padres. Mientras Diego manejaba para llegar lo antes posible al hospital, Johana le practicaba reanimación cardiopulmonar (RCP). Al arribar a la Rotonda de la Vencedora, Ángeles volvió a respirar.

El Cuco Digital dialogó con Javier, el papá de la beba, quien relató sobre lo sucedido: “Yo apenas los vi les entregué mi beba y allí mismo comenzaron a reanimarla, como no respondía en esos segundos nos cargaron al móvil y partimos al hospital de Tupungato. En el camino iban presionando su pecho como reaniman en las películas, hasta que llegando a la Rotonda de La Vencedora largo una bocanada como pidiendo aire y quedó dura con los ojos abiertos (…) empezó a respirar poco, pero respiraba. Mi esposa y yo no hicimos nada, no entendemos de esas cosas, solo sé que gracias a ellos está viva me hija. Vivió en sus brazos y la iban hablando y moviendo para que respirara”.

“Fue una tragedia que jamás olvidaremos, doy gracias a Dios por poner en nuestro camino a estos dos policías que hicieron un milagro y que gracias a ellos no paso lo peor y tenemos a nuestra Ángeles con nosotros. Gracias a estos dos policías Diego y Johana, estamos eternamente agradecidos. Queria a dar a conocer este buen gesto que nos tocó vivir”, había detallado el hombre a través de un posteo realizado previamente en Facebook.

Actualmente, tras ser sometida a diferentes estudios médicos, la menor se encuentra en muy buen estado de salud y los efectivos “al día de hoy me preguntan cómo está mi bebé y demás”, expresó Javier a este medio para concluir.