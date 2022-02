Hostigamiento y un incendio aparentemente intencional: la pesadilla que vive una familia de Tunuyán  

El siniestro se produjo esta tarde.

Este miércoles por la tarde, cerca de las 19 horas, se produjo un incendio en una vivienda del barrio Fenca de Tunuyán. Lo grave, más allá de los daños y pérdidas ocasionadas, es que el siniestro habría sido provocado de manera intencional.

Cecilia, la madre de la familia damnificada, contó en dialogo con medios locales que desde hace días son hostigados con pintadas de penes y frases como “morite puta” en diferentes espacios de su casa, la cual alquilan, como el portón, paredes, la puerta y ventanas, y también en su auto.

La mujer realizó varias denuncias, sin embargo, y a pesar de que la Policía constantemente custodia la zona, los ataques a su domicilio no cesaron. “El lunes a la mañana tenía pintada la ventana de vuelta; llame de nuevo a la Policía y me dijeron que tenía que volver a hacer la denuncia pero les dije que no iba a ir porque tengo miedo a salir”, expresó angustiada la mujer a TVA Valle de Uco. Seguidamente agregó que “al mediodía de ese mismo día me pintaron el piso del garaje y dice “Sofi puta”, pero yo no soy Sofía y no conozco a nadie que se llame así”.

Hoy por la mañana Cecilia volvió a la comisaría, “voy a hacer la denuncia, habré estado como hasta el mediodía y cuando vengo almorzamos con mis hijos, hago dormir a la bebé, me acuesto y mi hijo queda en el living (…) me levanté a las dos horas y no había nada. Estábamos acá adentro, yo baño a mi hija, me baño yo, nos sentamos todos acá en el living con todo cerrado y cuando me logro sentar siento ruidos, me fui corriendo al garaje, abro la puerta y cuando salgo veo los bidones de nafta (que ella tenía) prendiéndose fuego, entonces entre corriendo y saque a mis hijos”. “Hubo alguien adentro de mi casa” aseguró.

Hasta el lugar arribó Bomberos Voluntarios y la Policía, que afortunadamente lograron sofocar las llamas. En relación a los daños, la mujer dijo que “es un desastre; las paredes se están cayendo, el auto se prendió fuego completamente”.

Cabe destacar que la Policía ya ha revisado las grabaciones de las cámaras de los vecinos, pero no ha logrado ver nada. Por ende, las investigaciones para esclarecer el hecho continuarán.