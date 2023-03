Hoy, 13 de marzo, se cumplen 10 años del pontificado del Papa Francisco

El liderazgo de Jorge Bergoglio en la Iglesia Católica no está exento de polémicas ante los cuestionamientos del ala más conservadora. Por qué nunca volvió a la Argentina.

Con un activo frente opositor del ala más conservadora de la Iglesia y grandes cambios internos y externos que moldearon su gestión, Francisco cumple este lunes sus primeros 10 años de pontificado.

Una década pasó desde que el 13 de marzo de 2013, a las 20:12 de Roma, el cardenal Jean-Louis Touran pronunció el clásico “habemus Papam” para anunciar enseguida el nombre de Jorge Bergoglio ante la sorpresa del mundo entero. El entonces arzobispo de Buenos Aires, el candidato de la facción más progresista del cuerpo cardenalicio, eligió llamarse Francisco para estar al lado de los excluidos y los pobres, según explicó.

Esa Iglesia que heredó de un renunciante Benedicto XVI no es la misma que la de hoy. Hubo muchos cambios. Hizo lío, como solía pedir a los jóvenes en sus primeros años en el sillón de Pedro. Desde entonces, se convirtió en el primer Papa en escribir sobre ecología, se rodeó de una ya mítica austeridad, buscó reformar la curia y quedó enfrascado en polémicas luchas internas que le granjearon no pocos y poderosos enemigos. Estos cuestionamientos llegaron incluso hasta la Argentina por su decisión de no visitar, al menos por ahora, su tierra natal.

“Si no hubiera polémicas, no habría hecho nada. Su misión es revitalizar el mensaje evangélico. Y lo hizo”, afirmó a TN la periodista italiana Francesca Ambrogetti, coautora junto a Sergio Rubin de “El Pastor”, el libro que revela el lado más íntimo de Bergoglio.

Las claves de los 10 años del Pontificado de Francisco

Estos 10 años de Pontificado quedaron marcados por una serie de cambios que moldearon su gobierno. Algunos de estos puntos generaron una masiva simpatía en las periferias de la Iglesia, pero también fuertes críticas al interior del Vaticano. Francisco supo, desde el primer día, que debía lidiar con un poder enquistado en la Iglesia que no aceptaría muchas de sus ideas. Algunas de ellas son reconocidas ya como un sello personal.

Austeridad . “Francisco moldeó una Iglesia más austera”, dijo Ambrogetti. Bergoglio dio el ejemplo desde el primer día. Vive en un departamento sencillo, de 70 metros cuadrados. No se toma vacaciones y solo fue una vez a Castel Gandolfo, donde se encuentra la residencia de verano de los Papas. “Con esto pasó un claro mensaje: ´ No soy un príncipe medieval que tiene su villa veraniega ´”, afirmó la periodista y escritora. La austeridad era uno de los reclamos más explícitos del ala reformista del cuerpo de cardenales.

. “Francisco moldeó una Iglesia más austera”, dijo Ambrogetti. Bergoglio dio el ejemplo desde el primer día. Vive en un departamento sencillo, de 70 metros cuadrados. No se toma vacaciones y solo fue una vez a Castel Gandolfo, donde se encuentra la residencia de verano de los Papas. “Con esto pasó un claro mensaje: ´ ´”, afirmó la periodista y escritora. La austeridad era uno de los reclamos más explícitos del ala reformista del cuerpo de cardenales. Transparencia . “Nunca hubo el nivel de transparencia que hay ahora en la Iglesia”, aseguró Ambrogetti. Bergoglio suele repetir que no puede impedir que pasen cosas malas, pero puso en marcha una serie de herramientas para evitarlas. Una de sus primeras medidas fue ordenar una auditoría internacional, como en su momento había hecho en el arzobispado de Buenos Aires. “ El nivel de transparencia es inédito ”, indicó.

. “Nunca hubo el nivel de transparencia que hay ahora en la Iglesia”, aseguró Ambrogetti. Bergoglio suele repetir que no puede impedir que pasen cosas malas, pero puso en marcha una serie de herramientas para evitarlas. Una de sus primeras medidas fue ordenar una auditoría internacional, como en su momento había hecho en el arzobispado de Buenos Aires. “ ”, indicó. Abusos . Este ha sido uno de los temas que más han afectado la imagen de la Iglesia. Ambrogetti opinó que Francisco “ha hecho muchísimo” para desterrar este flagelo perpetrado por sacerdotes contra menores de edad. Generó instancias e instrumentos para evitar estos hechos y, si ocurren, que los responsables sean sancionados. Sin embargo, es un fenómeno que sigue golpeando al Vaticano.

. Este ha sido uno de los temas que más han afectado la imagen de la Iglesia. Ambrogetti opinó que Francisco “ha hecho muchísimo” para desterrar este flagelo perpetrado por sacerdotes contra menores de edad. Generó instancias e instrumentos para evitar estos hechos y, si ocurren, que los responsables sean sancionados. Sin embargo, es un fenómeno que sigue golpeando al Vaticano. Reforma de la curia . Se trató quizás de uno de los proyectos más complicados. Es una estructura férrea y milenaria que no se tocaba desde hace décadas. La reforma fue presentada y falta aplicarla. “La curia será reformada después de muchísimo tiempo”, dijo la autora de “El Pastor”. La oposición es enorme , pero Bergoglio no se detiene: “Ladran Sancho…”, afirmó Ambrogetti.

. Se trató quizás de uno de los proyectos más complicados. Es una estructura férrea y milenaria que no se tocaba desde hace décadas. La reforma fue presentada y falta aplicarla. “La curia será reformada después de muchísimo tiempo”, dijo la autora de “El Pastor”. , pero Bergoglio no se detiene: “Ladran Sancho…”, afirmó Ambrogetti. Universalidad . Hoy la Iglesia es mucho más universal. Hubo un gran cambio en el colegio de cardenales. Cuando asumió, la mayoría de los purpurados eran europeos, con fuerte prominencia de italianos. Hoy alrededor de la mitad de los cardenales son de países no europeos, muchos de ellos de Africa y Asia. El eje no pasa más por Europa-Estados Unidos. Hoy el poder es más global. “ Francisco universalizó la Iglesia ”, resumió la periodista.

. Hoy la Iglesia es mucho más universal. Hubo un gran cambio en el colegio de cardenales. Cuando asumió, la mayoría de los purpurados eran europeos, con fuerte prominencia de italianos. Hoy alrededor de la mitad de los cardenales son de países no europeos, muchos de ellos de Africa y Asia. El eje no pasa más por Europa-Estados Unidos. Hoy el poder es más global. “ ”, resumió la periodista. Diálogo interno . La Iglesia se abrió al diálogo interno. Esto ha sido un punto polémico que ha generado fuertes cuestionamientos del ala tradicionalista que defiende la estructura vertical. Francisco buscó un equilibrio entre quienes buscan avanzar y los que luchan por mantener las cosas como están. Abrió un camino de diálogo en todas las parroquias, en las bases. Busca una mirada diferente a la estructura represora, rígida y severa . Insiste en presentar una Iglesia misericordiosa y más abierta, dijo Ambrogetti.

. La Iglesia se abrió al diálogo interno. Esto ha sido un punto polémico que ha generado fuertes cuestionamientos del ala tradicionalista que defiende la estructura vertical. Francisco buscó un equilibrio entre quienes buscan avanzar y los que luchan por mantener las cosas como están. Abrió un camino de diálogo en todas las parroquias, en las bases. . Insiste en presentar una Iglesia misericordiosa y más abierta, dijo Ambrogetti. El rol de la mujer . Hace una década trabajaban 846 mujeres en los distintos organismos del Vaticano. Hoy son 1165. Por primera vez hay una vicegobernadora del Vaticano y una directora de los Museos Vaticanos. “Francisco está escuchando a la sociedad. Hay asignaturas pendientes , pero se ha hecho mucho en este campo”, indicó la escritora.

. Hace una década trabajaban 846 mujeres en los distintos organismos del Vaticano. Hoy son 1165. Por primera vez hay una vicegobernadora del Vaticano y una directora de los Museos Vaticanos. “Francisco está escuchando a la sociedad. , pero se ha hecho mucho en este campo”, indicó la escritora. Una Iglesia abierta. Le tocó enfrentar la pandemia, la guerra, el drama de la emigración y la tragedia ecológica. Es el primer Papa que tiene una encíclica sobre ecología (Laudato Si). Busca abrir la Iglesia a los excluidos, a los descartados y a los diferentes. “Es el primero en mencionar la palabra gay”, dijo Ambrogetti. Para la periodista italiana, Francisco tiene el enorme mérito de haber puesto los problemas sobre la mesa, algunos no resueltos y otros difíciles.

Argentina. Uno de los puntos que más cuestionamientos le hicieron los argentinos en estos 10 años ha sido su decisión de no visitar su tierra natal. “Tiene que ver con la oportunidad política, la grieta. Pero está relacionado también con esa visión de los piamonteses de postergar lo que le interesa, lo propio. Para él, primero está el deber, después lo que uno quiere. Por supuesto que quiere venir”, afirmó la escritora.

Ambrogetti además descree que Francisco tenga pensado renunciar. “En la medida en que tenga fuerzas va a seguir adelante. El deber, para él, está por encima de todo. Piensa que es su deber estar ahí y estará mientras pueda”, concluyó.

Fuente: TN

