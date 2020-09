Hoy los empleados de comercio de Mendoza celebran su día: así será la atención en el Valle de Uco

Los negocios estarán cerrados, a excepción de los que sean atendidos por sus dueños.

El Día del Empleado de Comercio se celebró el pasado 26 de septiembre pero no fue ese día en el que muchos de los comercios vieron cerradas sus persianas.

El titular del Centro de Empleados de Comercio de Mendoza, Fernando Ligorria, explicó que se llegó a un acuerdo para que el día que se celebre formalmente y los negocios tengan sus puertas cerradas sea este lunes 28 de septiembre.

Sin embargo, aquellos locales que no estén cerrados, no tendrán a empleados de comercio atendiendo, sino a sus dueños solamente.

Según indicó Ligorria a El Siete, esto ocurrirá en todos los rubros y para que se cumpla, el sindicato junto a personal del ministerio de Trabajo inspeccionará que se respete el acuerdo.

Paritaria

Dos semanas atrás, el Centro de Empleados de Comercio anunció un aumento para el rubro que se iba a hacer efectivo en septiembre. Tras un acuerdo con las cámaras, aunque sin firma de por medio, se estableció un sueldo básico de $50.687.

De esta manera, se incorporaría al básico la suma por el denominado acuerdo 2020 que es de $2.000 y una la suma fijada por decreto de $4.000. Estos montos contarán para los adicionales de presentismo y antigüedad.

Además, se otorgaría un adicional extraordinario de $35.000 no remunerativo y pagadero en 7 cuotas junto con los salarios de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, y enero, febrero y marzo de 2021. El adicional pactado tributaría los adicionales de presentismo y antigüedad.

Cinco días más tarde tres de las cámaras dieron marcha atrás, se suspendieron las paritarias y se dictó la conciliación obligatoria, lo que hace peligrar el incremento en los haberes de los trabajadores.

“Luego de arduas negociaciones y habiendo consensuado con las cámaras empresarias el acuerdo, se procedió a la ronda de firmas. En esa instancia se nos informa que, prese a la aprobación brindada, la CAME se niega a suscribir el acuerdo, sin mayores explicaciones, a lo que se pliegan la CAC y UDECA, en franca actitud corporativa empresarial demostrada cuando declinan a la concurrencia a la citación formulada por la autoridad de aplicación”, manifestó el CEC a través de un comunicado.

“Es en este contexto que las autoridades de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo dispone por un plazo de 15 días la conciliación obligatoria”.

“Después de 20 días de negociación consensuada, nos agravia la violación del principio de buena fe que debe regir en toda negociación colectiva”, sostuvo.

Desde el Centro de Empleados de Comercio Valle de Uco también emitieron un comunicado en el que expresaron que “esta actitud corporativa y mezquina avasalla la dignidad de los empleados de comercio. Hoy estamos postergados en nuestros derechos esperando a que la autoridad de aplicación actúe para retomar las negociaciones”.

En diálogo con El Cuco Digital, la secretaria regional del CEC, Edith Nicora, mencionó que “De palabra todos estaban perfectamente de acuerdo. Cuando fueron a firmar, una de las cámaras no quiso hacerlo, dijo que no estaba de acuerdo porque la parte empresarial ha sufrido mucho con la pandemia y las empresas no están en condiciones para pagarle a los empleados”.

De esta manera, ahora habrá que esperar 15 días para tratar el aumento de los trabajores.

“La verdad que defraudados totalmente. Si bien es verdad que muchas empresas cerraron, la mayoría de los empresarios han vendido más que en cualquier otro momento, lo sé por los trabajadores de mi zona. Sé que online vendieron electro, zapatería, tiendas una barbaridad y ni hablar de los supermercados que han vendido más que las fiestas de fin de año”, apuntó.