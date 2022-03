“Hoy me tocó rendir una materia y sinceramente no sabía si iba a poder: tenía que llevar a mi bebé de 6 meses”

La docencia y los gestos que van más allá de impartir saberes.

Si de vocación hablamos, Silvana Arriagada es una fiel representante del cariño por la profesión y la empatía. La docente trabaja en el Instituto de Educación Superior Rosario Vera Peñaloza de San Carlos y fue autora de un noble gesto hacia una alumna y pequeña hija.

Eliana Gallardo estudia el Profesorado en Educación Primaria y con mucho esfuerzo y las complicaciones de criar a su bebé mientras termina su carrera, fue a rendir unas de las últimas materias que le quedan para recibirse. La joven debió llevarse a su niña hasta el establecimiento ya que de lo contrario pasarían varias horas separadas, lo que podía resultar entristecedor para la beba que tiene apenas 6 meses.

“Hoy ya iba media complicada porque como las mesas son largas no podía dejar a Katalina mucho tiempo a cargo de sus abuelo. Ella tiene 6 meses y es bastante mamera”, contó la alumna en comunicación con El Cuco Digital.

“Le avisé con anticipación a la coordinadora de la carrera ,Karina Dascalaky, lo de mi bebé ya que ella era la profe que me tomaba la mesa hoy. Ella me respondió que no me hiciera problema, que la llevara a la mesa de examen”, relató la joven que también destacó el gesto de las docentes en sus redes sociales.

Primero las tres profes que estaban en la mesa ( (Jimena Molina, Silvana Arriaga y Karina Dascalaky) pidieron silencio para no despertar a Katalina y cuando despertó se las tuvieron que ingeniar para entretenerla mientras su mamá rendía. Fue ahí cuando Silvana decidió alzarla y no dudó en cuidarla para que Eliana pudiera terminar el examen y aprobar la materia.

“Me siento orgullosa de pertenecer a esta familia que nos brindan tanta contención y apoyo cuando uno mas lo necesita (…) El Vera es así, con ese carisma”, señaló la futura profesora que está a dos materias de recibirse.