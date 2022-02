Iba a vender su bici pero decidió tener un gran gesto: regalársela a una niña para que vaya a la escuela

Jesús Gallardo, de San Carlos, difundió su intención a través de las redes sociales y este viernes se supo que el rodado ya tiene dueña.

A diario las redes sociales nos ofrecen conmovedoras historias dignas de compartir a través de los medios de comunicación.

Una de ellas es la que protagonizó Jesús Gallardo, un vecino de La Consulta, San Carlos, que iba a vender su bicicleta pero en vez de ello decidió tener un gran gesto de solidaridad y regalársela una nena para que pueda ir a la escuela.

En el día de ayer el joven posteó en su cuenta de Facebook: «Hoy en la mañana publiqué mi bici para venderla, gracias a los que compartieron mi publicación, pero cambié de idea, creo que hay niños en zonas rurales que caminan kilómetros para llegar a su escuela, pido de corazón el que sepa de algún niño que realmente la necesite se contacte conmigo, igual voy a dejar mi num de cel ( 2622225887), ojalá encuentre a alguien que le haga falta.. el que quiera y pueda compartir se lo agradecería».

La publicación se viralizó rápidamente y horas más tarde el rodado ya tenía propietaria. «Una niña ya la tiene en su casa», aseguró la prima de Jesús, Jenni. Más adelante la joven agregó: «Gracias Jesus Gallardo por ese hermoso gesto y a Dario Mendez que tambien se unio y ya le conseguimos una dueña para la bici de él tambien.. cuando sea entregada subire la foto.. Y el que quiera y tenga una bici mas que ya no use sea grande o chica y quiera donarla avisenmen hay un niño en sergi que tambien necesita una.. si todos pudieramos aportar un poquito seria todo mas lindo para muchos niños que van a escuelas rurales que no tengan que caminar tanto cuando vallan o regresen a casa».