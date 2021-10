Imputaron a cuatro rugbiers por la feroz golpiza que recibió un adolescente en Chacras

No han quedado detenidos por el momento. El chico sufrió ocho fracturas en el cráneo, centradas mayormente en el pómulo derecho.

El caso del adolescente de 16 años que fue salvajemente golpeado por rugbiers durante un cumpleaños en Chacras de Coria causó conmoción en la provincia. Y este miércoles, se conoció una novedad respecto a la causa: la fiscal Claudia Ríos decidió imputar a cuatro hombres (unos de ellos por lesiones graves y amenazas y los otros tres por amenazas). Sin embargo, no han quedado detenidos por el momento.

Es importante destacar que el joven fue dado de alta médica hace algunas horas luego de que fuera internado el domingo a la madrugada en la Clínica de Cuyo.

Los médicos que lo asisten en el nosocomio capitalino decidieron darle “el alta temporaria, domiciliaria”, tras evaluar la situación del paciente, según explicó su padre, a la espera de una futura intervención quirúrgica cuya fecha es, por ahora, incierta.

“Está con antibióticos, analgésicos, ya en casa hasta que lleguen los materiales que se necesitan para poder operarlo”, indicó a Los Andes el padre del adolescente golpeado.

El chico sufrió ocho fracturas en el cráneo, centradas mayormente en el pómulo derecho, zona donde ha perdido sensibilidad.

EL AUDIO DE UNO DE LOS AGRESORES

“Me doy vuelta y eran todos mis compañeros de rugby. Y dije ‘listo, acá me meto’. Aparte tenía ganas de pelear, culiado”. Así, sin demasiado preámbulo ni reflexión alguna, se le escucha contar a un rugbier la “anécdota” del ataque bestial al chico de 16 años.

La estremecedora declaración surge de un audio que se viralizó en WhatsApp y en las redes sociales, donde uno de los acusados de golpear al adolescente le relata a un amigo cómo sucedieron los hechos en una fiesta de 15 años.

“Anoche (domingo a la madrugada) fuimos al 18 del ‘Pollo’ y a la fiesta de Chacras, donde le rompieron la cabeza al chabón ese. Era de una guacha del club mío y habían ido todos los de mi club. Y cayeron los de Maristas, un amigo de los de Maristas o un maristón, no sé”, comienza a recordar el joven.

“Se armó la batalla campal, hermano, no sabés lo que era. Fue como a las 3 que se agarraron a piñas al lado mío. Me doy vuelta y eran todos mis compañeros de rugby. Y dije ‘listo, acá me meto’. Aparte tenía ganas de pelear, culiado”, reconoce el supuesto agresor.

En otro tramo del audio, el muchacho admite que él fue autor de uno de los tantos golpes que recibió la víctima. Incluso, destaca el color del pelo.

“Y cuando veo así que le están re dando a un gil, amigo mío, lo veo al rubio ese culiado, le dieron primero a él. Como medio se agachó, le agarré la cabeza y le di con la rodilla en el ojo, culiado. Manso miedo me dio. Pegué esa sola cosa y me fui a la p…”, agrega el joven.

Fuente: Los Andes