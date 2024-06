La comunicación política: de Milei a los intendentes de Valle de Uco, lo que se dice y lo que se hace

En esta columna de opinión el profesor Juan Jofré, nos trae una reflexión sobre la comunicación “hacia adentro” de la dirigencia política.

Por Juan Jofre

En la columna anterior reflexionamos un poco sobre las formas de comunicar “hacia afuera” que utilizan los referentes políticos, y fuimos viendo qué se está utilizando en el Valle de Uco y cuál es el mensaje que cada uno intenta dar.

En esta columna, analizaremos un poco la otra comunicación, la que los líderes hacen “hacia adentro”, es decir, las formas que construyen para recibir o recolectar información y a partir de ellas tomar decisiones.

Ningún presidente, gobernador, intendente o legislador puede estar en todos lados y escuchar a todas las personas. Es necesario construir un dispositivo con varias personas recolectando diferente información y que llegue por los canales que ese líder haya decidido.

Todas las personas con responsabilidad en la toma de decisiones construyen un formato para esto, y lo hacen generalmente con gente de confianza. Algunos, sin darle mucha importancia, lo hacen de modo poco consciente y eso suele traer inconvenientes. En mi forma de ver, la información que recibe un dirigente es aún más importante que la información que difunde.

Lo central en la tarea de un líder político son sus decisiones y posicionamientos. Esto siempre se hace en base a la forma en la que cada líder interpreta la información que recibe. Por ende, esa información es crucial, porque lo puede llevar a acertar o a equivocarse.

Saber con quienes hablan, es saber qué tipo de información reciben, y eso nos puede hacer anticipar algunas decisiones que tomarán.

Conocer la “mesa chica” de cada dirigente es un juego más que interesante, porque, sobre todo quienes se dedican seriamente a la política, arman a conciencia estas mesas, y a veces, con picardía, solo dejan visibles algunas patas y sillas, manteniendo ocultas las otras.

Otra arista más que interesante en el análisis de este tipo de información, es lo que en la jerga política se llama “el diario de Yrigoyen”. Hace referencia a las veces que esa estructura de informantes le arma un diario con noticias falsas al líder. El termino viene de una vieja historia que intenta explicar los errores que cometía Yrigoyen basándose en que sus colaboradores en realidad no lo eran, y le pasaban noticias erróneas o falsas.

Algo así le pasó hace unos cuantos días al presidente Milei, que tomó como real una información falsa que transmitía un “Bot” trucho, una cuenta falsa de X (ex twitter). Pero, utilizando muy bien sus estrategias de comunicación “hacia afuera”, ese vergonzoso episodio no fue visto por la gran mayoría.

¿A quién escucho?

Luego de lo del Bot, Caputo, ministro de Economía, rompió un poco con la regla liberal y decidió meter mano en el mercado de las Prepagas y de las Energéticas, haciendo que el Estado intervenga para regular aunque sea un poco los precios. Caputo es parte de la mesa chica del presidente, y comanda lo que ahora podríamos llamar la línea “más política”, desde la cual le están marcando a Milei que hay que “suavizar” la línea liberal y el ajuste, ir más despacio, tejer más alianzas. Esta línea es la que lo llevó a hacerle un homenaje a Ménem y dar así un mensaje un poco menos combativo contra la política. Este grupo de personas, le están marcando algunos elementos de la realidad y pidiendo medidas más pragmáticas o heterodoxas y menos dogmáticas, porque ven que seguir el dogma liberal al pie de la letra está generando una caída de actividad económica con números parecidos al 2001, y ninguna buena señal para volver a dinamizar la economía. Esta mesa chica, la “más política”, le ha planteado que de seguir así solo hay salida con otra devaluación o nuevo endeudamiento.

En esa línea están quienes le susurran que si acentúa su carácter de intervencionista, va a levantar su imagen de líder y retener mejor el apoyo popular que lo hizo presidente.

También se sumó a este grupo, el nuevo jefe de gabinete, Guillermo Francos, que le demostró al Presidente que negociando un poco podía conseguir leyes en el Congreso.

Pero otros, con Sturzenegger a la cabeza, le dicen que eso sería hacer “populismo”. Esta línea es la que alienta al presidente a no dejar el dogma liberal y avanzar tanto con el DNU como con la Ley Bases sin importar el cómo. Veremos qué pasará ahora que Sturzenegger será ministro y será parte oficialmente de la mesa chica.

Pero, además, el presidente, ha dicho abiertamente que a quien más escucha es a su propia hermana, y ella a su vez maneja el equipo de comunicación real, los trolls, que llevan la temperatura de lo que sucede en las redes sociales. Este equipo le sugirió, por ejemplo, que no se muestre con Macri, porque cuando pasa eso, hay más insultos que apoyo en las redes.

Esta parte de la mesa es la que le dice que puede salir a bancar a Pettovello (a pesar de los contratos “truchos” y sobreprecios, no solo por lo de no repartir la mercadería), porque la mayoría de la gente que lo sigue a él ni se ha enterado, y que, puede volver a usar la vieja estrategia de culpar a sus opositores.

Quien escribe esta columna desconoce si Milei tiene alrededor alguien que le comunique las cuestiones negativas, números reales o que le ofrezca miradas desde otras perspectivas. Realmente lo desconozco, pero estoy empezando a suponer que sí existe, y que algo de caso le está haciendo.

Lo digo porque, creo, que después de la gran marcha a favor de las universidades y en contra de esos recortes, pareciera que el presidente ha dejado de pelearse, al menos en redes sociales, con personas de la educación, la cultura y la ciencia. Creo, que ese alguien le habrá mostrado datos de que pelearse con esos sectores le quita imagen. Este último párrafo es pura suposición, basada en casi ninguna evidencia.

Un plano en el que me preocupa mucho saber a quién escucha, es en el internacional, porque parece escuchar solo a su hermana, que es la que lo ha acompañado a todos los viajes. Hasta acá, las decisiones en ese plano han sido sencillas: alineamiento férreo a los intereses de Estados Unidos y encuentros con empresarios. El mismo Biden (presidente de EEUU) dijo: “es increíble, ofrece todo y no pide nada a cambio”. Las redes no lo muestran, pero los actores de la política si la ven, y ha tenido que ir la Canciller atrás del propio presidente suavizando e intentando recomponer relaciones con algunos países como Brasil, Colombia, Chile y China. Con este último, pareciera que hubo otras personas intervinientes, porque la relación venía mal, pero se consiguió la renovación del swap y la visita de Milei a China. Otro decisión más pragmática que ideológica.

Incluso, hubo que pedirle gas a Brasil, con quien el propio presidente, afirmando que Lula era comunista, dijo que no íbamos a tener relación. Hablando de este tema, la falta de gas, fue un error que nos costó 450 millones de dólares, y se cometió por no escuchar a quienes se lo venían diciendo, o por escuchar voces que le mienten.

¿Y por estos pagos?

Cornejo sabe que Petri y el Yayo Suarez le pueden armar la interna, es por eso que en su mesa chica está incluyendo a leales y propios que vayan armando para ese escenario. Sabe también, que gran parte de lo que suceda políticamente dependerá del escenario nacional, y por ahora ha preferido acompañar al gobierno nacional, pero no tan de cerca como fue con Macri. Está mostrándose lo menos posible, porque justamente, la gente a la que sí escucha, le recomiendan ese posicionamiento, al menos por ahora.

Petri, por el otro lado, le está pidiendo que avancen en la conformación de un gran frente donde estén La Libertad Avanza, el PRO, y la UCR. Siguiendo esta línea, podrían volver a abrazarse con De Marchi, por ejemplo. Esta idea del ministro de Milei, no tuvo mucho eco y rápidamente se pinchó.

Por el lado del Peronismo, tanto a nivel nacional como provincial, está en una etapa de reacomodamientos, y armado de nuevas mesas y comunicaciones. Dirigentes que antes ni se hablaban, hoy se sientan en las mismas mesas.

Desde lo poco que se deja ver, parecería que lo que no logra todavía es romper con algunas barreras que le impiden dialogar mejor con ciertos sectores sociales, como los sectores medios más acomodados o los pequeños empresarios y productores. Desde hace tiempo no escucha ahí, o no hace caso de lo que escucha en esos grupos, y, por lo tanto, su mensaje sigue siendo poco atractivo para esos sectores, que, aunque estén sufriendo brutalmente las políticas económicas del Milei, no logran todavía ni siquiera abuenarse con la idea de hablar con el peronismo.

¿Y a nivel local?

El Valle de Uco es un pañuelo, todo cabe en su paño, y, por ende, compartiré tareas con el lector, porque no creo en las ciudadanías pasivas, porque a quien le interesa un poco el común destino de sus comunidades, debe indagar por su cuenta.

Por si les sirve, les cuento algo de lo que yo hago, que es mirar las propias redes sociales de los protagonistas: los tres intendentes, más los ex intendentes activos, y también de aquellos concejales o legisladores que hacen y muestran.

También trato de hacerlo con algunos referentes comunitarios, con empresarios, sindicalistas, comunicadores y personas influyentes. Mirar, indagar, con quien hablan, con quienes se muestran y con quien no, que leen, donde pautan. Tratar de identificar a quiénes escuchan y cómo están viendo la situación.

Haciendo ese ejercicio se puede ver algunas cosas interesantes, por ejemplo: Aveiro y Difonso (y algunas/os concejales del peronismo) son los únicos que han hablado en sus redes del peligro que corren nuestros recursos naturales y la 7722 si se aprueba la llamada Ley Bases.

También con claridad se han manifestado las asambleas por el agua, vecinos autoconvocados y grupos de jóvenes, que son importantes actores de la política, precisamente por no estar vinculados específicamente a ningún partido.

También podemos inferir que Gustavo Aguilera, intendente de Tupungato, no ha decidido todavía jugársela ni por Cornejo ni por Suárez, y mostró guiños para ambos lados.

En ese sentido, se lo vio un poco más jugado a Morillas, intendente de San Carlos, que visitó y se fotografió con Petri, hombre fuerte del gobierno nacional y aliado local del yayo Suárez… aunque viene mejorando y estrechando su relación con Cornejo, y alejándose de Difonso.

Emir Andraos, de Tunuyán, sigue mostrando su alineamiento con Aveiro, y algunas reuniones con actores importantes del gobierno provincial.

Hacer esta tarea no es jugar a Sherlock Holmes, ya que lo que se mira es lo que los protagonistas dejan ver. Mucho menos es intentar hacer futurología o adelantar conclusiones. Intento hacer análisis, y nada más enemigo de analizar y pensar que el apuro por llegar a juicios o conclusiones.

Esta columna solo intenta aportar algo para que la ciudadanía sea más activa en lo político, tenga más recursos para analizar y tomar sus posturas. No creo en la falsedad de “políticos malos” y “pueblo bueno”. Creo que la ciudadanía debe ser más activa, conocer, y apoyar o acompañar a aquellos dirigentes que defiendan lo mismo que ellos.

Chau. Hasta la próxima.