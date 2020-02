La Fiesta Nacional de la Vendimia 2020 ya tiene su imagen: este es el afiche ganador

Se presentaron 43 propuestas para el diseño de la identidad visual de Sinfonía azul para el vino nuevo, la próxima fiesta máxima de los mendocinos. La diseñadora Elena Visciglio resultó ganadora por unanimidad.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2020 ya tiene imagen. El trabajo seleccionado se presentó bajo el seudónimo Ofelia Mirta, correspondiente a la diseñadora Elena Visciglio, cuya propuesta se evaluó en relación a la pertenencia con el espíritu de esta fiesta y en particular con el guión de Sinfonía azul para el vino nuevo.

De acuerdo a la valoración del jurado, la propuesta se destacó por la intención innovadora y la buena calidad de gráfica y de presentación de los trabajos, en general. Se consideró que hubo un salto de calidad, respecto a los concursos de años anteriores. Se presentaron muchas propuestas con ilustraciones originales y coherentes con la síntesis argumental. Se destaca del Sistema Ganador la calidad tipográfica bien resuelta y la composición general, en relación con la imagen. La elección fue unánime, teniendo en cuenta, en primer lugar, mostrar un sistema gráfico con gran pertinencia con lo que desea transmitir la Fiesta Nacional de la Vendimia 2020.

El jurado a cargo de la selección del sistema gráfico estuvo integrado, por el Gobierno de Mendoza, Alejandra Gómez; por la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo, Celia Iannizotto; por el Instituto Tupungato, Alejandra Porcó; por el Instituto Gutenberg, Susana Simmons, por la Universidad Champagnat, Marta Verónica Miguez; representante de ADIMZA (Asociación de Diseñadores de Mendoza), Ramiro Candia y un representante del equipo artístico ganador de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2020, Rafael Ricardo Ruiz.

El jurado tomó esta decisión, entre otras cosas, gracias al aporte del representante del staff y director de Sinfonía azul para el vino nuevo. Se decidió también, otorgar tres menciones, gracias a la calidad gráfica de los participantes y con el objetivo de reconocer el trabajo de los diseñadores: Primera mención; seudónimo Pini correspondiente a María Cecilia Cepeda y Emmanuel Nicolás Pantaleo; Segunda mención; seudónimo Murano correspondiente a Fabricio Oscar de la Vega Atencio y Ana Carolina Chiconi y Tercera mención bajo el seudónimo Ludwing correspondiente a Eduardo García.

“Lo primero que vi es el nombre de la vendimia, lo vi antes de que se lanzara el concurso y ya Sinfonía azul para el vino nuevo me trajo muchos colores a la mente. Principalmente, quise plasmar el regalo desde la música, desde la sinfonía al vino, a la fiesta, mostrar, a través de la armonía de las figuras, de la composición. Este festejo tenía que estar todo entrelazado, que se pueda observar el abrazo entre todos los mendocinos y mendocinas, a través de siluetas, formas, contraformas. Siempre me gustó vendimia, esta es la segunda vez que me presento, siempre dije, me voy a presentar cuando tenga una idea. En el año 2017, tuve mi primera idea y obtuve la primera mención y, este año, el nombre me movilizó a través de composiciones, colores, los vestuarios. La Vendimia es una obra de arte” comentó Elena Visciglio. .

“Mi mamá fue mi gran apoyo en mi carrera, en este momento debe estar muy contenta. Quería homenajearla, regalándole parte de este trabajo, porque sé que ella me impulsó como diseñadora y está presente en mí. En estas líneas y dibujos está presente. Por eso el seudónimo es su nombre”.