La Muni Cerca, una iniciativa de San Carlos que acorta distancias: todos los jueves visitarán diferentes parajes

El programa busca brindar información y asesoramiento a los vecinos del departamento que viven en zonas alejadas al Municipio.

La Municipalidad de San Carlos viene llevando a cabo un programa de asesoramiento y trámites en distintos parajes del departamento, buscando acortar las distancias y dándoles mayor facilidad y accesibilidad a los vecinos.

Todos los jueves, “La Muni + Cerca” estará por distintos parajes del departamento de San Carlos brindado información y la posibilidad de realizar algún trámite, desde turnos, colocación de vacunas para mascotas, hasta la compra de la garrafa social.

Rolando Scanio, intendente sancarlino en comunicación con El Cuco Digital comentó que “este programa tiene que ver con tratar de acercar algunos servicios e información al vecino, sobre todo a aquellos que viven más lejos de los lugares urbanos donde tenemos delegaciones municipales”.

“Este sistema lo empezamos a implementar el jueves pasado en el paraje de Paso de Las Carretas. Llevamos varias áreas municipales en donde la gente se puede informar, puede hacer trámites. Llevamos el Área de salud donde se le toma la presión con una enfermera, donde se le hace una revisación a la persona, hacemos informes sociales, entregamos la garrafa social, va el Área de Inspección General que es la que está destinada a todo lo que es la parte de vacunación antirrábica, antiparasitaria para perros y gatos. Vamos con el sistema de castración móvil para también poder solicitar turnos, con el Área de Licencias de Conducir para que les bajen información”, agregó el mandatario.

Por otra parte, Scanio detalló: A toda la gente le damos información y si algún vecino quiere hacer algún reclamo, algún comentario le hacemos la recepción. Si alguien quiere averiguarse sobre alguna boleta para pagar que tenga comercio, algún trámite, va alguien de Rentas también. En realidad son varias las Áreas que participan: de la Juventud, el Área de Deportes dando información de los horarios que tenemos en ese espacio para hacer actividades deportivas”

“Esto es todos los jueves, el anterior comenzamos en Paso de Las Carretas, este día vamos a Tres Esquinas y así tenemos pensado ir a El Cepillo, Cápiz, etc. El objetivo es como dice el nombre del programa “La Muni Cerca”, tratar de acercarnos al vecino. Claro, es para acceder a trámites y nos queda un contacto permanente con el vecino por cualquier inquietud, por lo que el vecino necesite y demás. La idea es trabajar al lado del vecino. No nos olvidemos que San Carlos tiene mucha extensión en su territorio, muchas veces a la gente se le hace difícil llegar a los centros, más en esta época de cosecha, que está complicado porque están trabajando”

Para finalizar, Rolando Scanio cerró contando que él estuvo “el jueves pasado en Paso de Las Carretas y la gente pedía un ratito para salir de cosechar y se iba a hacer un trámite. Eso es un beneficio, me parece que es importante. Van directorios de distintas áreas, interactúan con la gente; me parece que es importante y nos ha dado muy buenos resultados. Tuvimos mucha gente en Paso de Las Carretas, vamos a ver cómo nos va con el tiempo, pero esperamos a bastante en Tres Esquinas. En realidad, lo armamos porque es previsto de escuchar al vecino, yo creo que fue muy importante y la idea es incorporar más actividades. Me parece que así es como se deben hacer las actividades, escuchando al vecino. Harán reclamos, entonces lo llevamos al Municipio y lo conectamos con el área que corresponda”.