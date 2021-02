La primera convocatoria de Mendoza Activa Hidrocarburos atrajo inversiones por más de $1.193 millones

El programa del Gobierno de Mendoza es pionero en Argentina y atrajo planes de inversión en 69 pozos que se reactivarán y crearán puestos de trabajo directos e indirectos. Habrá una segunda convocatoria en marzo.

Mendoza Activa Hidrocarburos, el plan del Gobierno de Mendoza pionero en Argentina, logró en su primera convocatoria atraer inversiones hidrocarburíferas por más de $1.193 millones, con planes para reactivar 69 pozos y con mano de obra cien por ciento local.

Esta primera convocatoria, lanzada el 29 de enero desde el Ministerio de Economía y Energía, en solo dos semanas atrajo al 60% del cupo aprobado por ley en la Legislatura Provincial. Los planes presentados hasta este viernes, significan un incremento de la producción en más de 191m³ por día, una importante suba con respecto a 2020.

“La mayoría de los proyectos se comienzan a ejecutar durante el primer semestre de 2021”, explicó el director de Hidrocarburos, Estanislao Schilardi. “Las actividades de los proyectos presentados implican work overs, pullings, inversiones en instalaciones de superficie, estimulaciones, reparaciones de pozos inyectores, reconversión a inyectores y entre 8 y 12 equipos de torres que se suman a los que están funcionando actualmente”, explicó Schilardi.

El programa, que entre otras condiciones prevé la contratación de mano de obra, empresas e insumos locales, movilizará entre 200 y 300 empleos directos, a los que se suman las actividades de proveedores del sector.

“Para esta primera convocatoria solamente fueron admitidos proyectos de reactivación de pozos. En la segunda convocatoria, que se abre en marzo, se sumarán perforaciones”, detalló.

Un programa único en el país

Este programa instrumentado desde el Ministerio de Economía y Energía, se creó como una herramienta para la crisis por la pandemia y la pospandemia, en un sector que entre mano de obra directa e indirecta representa cerca del 25% del Producto Bruto Geográfico de Mendoza.

“Estábamos en el peor de los casos. Más de 200 pozos no funcionaban, la gente no trabajaba y el Gobierno no cobraba ni Ingresos Brutos, ni Regalías”, explicó el ministro Enrique Vaquié. “Por eso era fundamental ponerlos en marcha: la gente trabaja, las pymes mendocinas trabajan y nosotros no cobraremos la totalidad de las Regalías ni la totalidad de Ingresos Brutos, cobraremos una parte, pero el sistema funcionará”.

El programa fue presentado por el Gobierno de Rodolfo Suárez en octubre de 2020 y aprobado por ambas cámaras legislativas en noviembre. El objetivo es vigorizar la economía en contexto de pandemia y en contexto de pospandemia, con la mirada en el crecimiento sostenido en el presente y en el futuro.

La Ley que otorga incentivos fiscales para reactivar el sector, fue elaborada por el Ejecutivo luego de un riguroso relevamiento técnico desde la Dirección de Hidrocarburos, reuniones con sectores sindicales y empresariales y visitas a los departamentos que tienen yacimientos.

De estos encuentros participaron el ministro Vaquié, el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú y el director de Hidrocarburos, Estanislao Schiardi, quienes dieron un diagnóstico y elaboraron una salida para uno de los pilares de la producción mendocina.

El programa funciona de modo similar a Mendoza Activa: el Estado mendocino, vía Mendoza Activa Hidrocarburos, reintegra hasta el 40% de las inversiones que se traduzcan en la reactivación de pozos existentes o la puesta en marcha de nuevos emprendimientos. Los beneficiarios tienen un crédito fiscal de hasta $800 millones.

A su vez, este crédito no reembolsable puede ser utilizado para el pago del impuesto a los Ingresos Brutos y de las Regalías Hidrocarburíferas de Mendoza.

Todas las inversiones en marcha tendrán un control cuatrimestral, que será analizado por comisiones del Ministerio de Economía y Energía y las comisiones de Economía, Energía y Minería de ambas cámaras legislativas.

Creatividad ante la crisis

Esta es la décima iniciativa para alentar las inversiones y el crecimiento que el Gobierno de Rodolfo Suárez aplica desde que comenzó la pandemia COVID19.

Entre estos programas se cuentan Mendoza Activa, que otorga beneficios a quienes inviertan en la construcción, la industria, el comercio, la agricultura, los servicios y la producción primaria, Programa Enlace (Entrenamiento Laboral Certificado), que logró dar entrenamiento y trabajo a miles de mendocinos, Ley de Fomento a Emprendedores Tecnológicos, Creación de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ley de Economía del Conocimiento, Ley de Banco de Vinos, Programa Reinventa, Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual y Créditos a monotributistas.

Ahora, se suma Mendoza Activa Hidrocarburos, que en solo 15 días de convocatoria atrajo millones en inversiones que se traducirán en pozos activos, trabajos directos y contrataciones de decenas de pymes locales.

Con estas iniciativas, el Ministerio de Economía y Energía trabaja codo a codo con el sector privado, ya que, sin los mendocinos que producen, todo el Estado es inviable. “Nuestro deber es ser creativos y trabajar codo a codo con los sectores productivos para salir adelante”, remató Vaquié.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza