La reina departamental electa en 2020 representará a Guaymallén

La soberana será la reina del departamento por tercer año consecutivo tras la decisión tomada por el intendente Marcelino Iglesias. Estará festejos de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022.

En medio de la polémica y del debate social sobre el rol de las reinas de la Vendimia y los concursos de belleza, Guaymallén debió resolver quién será su representante. De esta manera rechazó nuevamente a Julieta Lonigro, que fue coronada en una fiesta paralela y confirmó a Sofía Grangetto, la reina electa en 2020.

La decisión se tomó luego de que la Corte Suprema de Mendoza rechazara la ordenanza municipal que eliminaba las elecciones de reinas en ese departamento.

A través de la Resolución 105-2022, firmada por e intendente Marcelino Iglesias, la comuna explica que “a fin de acatar lo dispuesto por el Tribunal Cimero de la Provincia y teniendo en cuenta la proximidad del inicio de los eventos de la Fiesta Nacional de la Vendimia” no dan los tiempos para aplicar el procedimiento vigente antes de sancionar la ordenanza que rechazó la Sala 2 de la Suprema Corte de Justicia.

Por ese motivo “ha decidido oficializar dicha representación, mediante la Srta. SOFÍA MARINA GRANGETTO, quien fuera elegida siguiendo todos los procedimientos normativos vigentes en dicha oportunidad, y fundamentalmente elegida en el Departamento de Guaymallén, en el año 2020″, consta en el texto.

Codificación y un cambio de paradigma: el comunicado de Sofía Grangetto

“Mi nombre es Sofía Grangetto y representé a Guaymallén durante el 2020 y 2021. Actualmente trabajo en el Municipio. Estoy muy contenta con el rol laboral que desempeño y sin presiones, no como han intentado instalar”, afirmó en un comunicado que difundió este sábado la reina del departamento que volverá a participar de la elección nacional de la Vendimia.

“Luego de la resolución vertida por la Suprema Corte de Justicia (que dejó sin efecto la ordenanza que prohibía la elección de de la reina departamental y dejaba en manos de la Comuna la elección de una representante), la Municipalidad de Guaymallén me convocó y oficializó como su representante, y me siento con el compromiso de asumir este nuevo desafío. Por este motivo, durante las últimas horas me sentí presionada, agredida y amenazada con el objetivo de no representar al departamento en el que nací, me crié, vivo y trabajo”, agregó Sofía.

Sofía Grangetto compartió la corte 2020/21 con Julieta Lonigro, la reina paralela ya que representó al distrito de Las Cañas quedando en el quinto lugar tras la elección departamental. A pesar de la decisión de Guaymallén, la soberana “rebelde” ya adelantó que asistirá al Frank Romero Day y de hecho ya compró una entrada para poder hacerlo.

“Yo también fui una piba con ilusiones, otras perspectivas y sin saber a lo que me enfrentaba. Sin embargo, cuando salí electa Reina departamental 2020, muchas personas me agredieron, cosificaron y juzgaron; sin conocerme y sin importar la repercusión que esto pudiera tener en mi persona”, dijo Sofía.

“Hoy tengo la oportunidad de vivirlo y mostrarlo desde otro lugar, de otra manera; ocupando un rol distinto”, añadió la soberana que estará como reina del departamento por tercer año consecutivo en todos los festejos de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022, que justamente arrancan este domingo con la tradicional Bendición de los Frutos en el parque San Martín.

“Para finalizar, quiero dejar en claro que el Municipio me convocó y oficializó como representante de Guaymallén, yo asumo este compromiso, siendo consciente que soy protagonista de una nueva forma de vivir vendimia, con el objetivo de representar este cambio cultural, sin reina. Y, además, con la responsabilidad de mostrar y expresar lo que viví, para que muchas otras chicas, con las mismas ilusiones y sueños, no pasen por la misma experiencia. Hoy, esta es mi postura, y mi Municipio me acompaña”, finalizó el comunicado.