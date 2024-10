La triste historia de la burrita Lola: se la robaron y luego la dejaron muerta “¿Por qué la regresaron?”

Su dueña Graciela contó en exclusiva a El Cuco Digital cuáles son los interrogantes y la búsqueda de Lola.

La comunidad de San Carlos se encuentra conmocionada tras el hallazgo de la burrita Lola, que había desaparecido misteriosamente . Lola fue encontrada en un puente que nunca es utilizado por los burros de la finca, lo que ha generado una serie de interrogantes sobre las circunstancias de su muerte.

Fotografía: Lola hallada muerta.

Lola fue robada el sábado 29 de septiembre alrededor de las 3 de la mañana. Según las primeras informaciones, el robo fue llevado a cabo de manera silenciosa, sin cortar alambres ni forzar cerraduras. Gabriela, la dueña de Lola, comentó a El Cuco Digital que los ladrones utilizaron una llave del candado del portón, la cual algunos vecinos poseen para acceder a la propiedad.

“El domingo 30 de septiembre me di cuenta que no estaba Lola y lo primero que hice fue buscarla. Al no encontrarla, llamé a uno de los rastreadores y, al no tener éxito, contactamos al 911. La policía acudió rápidamente y ese mismo día radique la denuncia en la fiscalía,” relató Gabriela.

El lunes, Gabriela solicitó nuevamente la ayuda del rastreador y contrató a otro experto para asegurar una búsqueda exhaustiva en su propiedad de menos de tres hectáreas. A partir de ese día, se inició una campaña de búsqueda en la que participaron policías, vecinos y medios de comunicación. “La solidaridad de todos fue impresionante, hay más gente buena que mala,” expresó Gabriela con gratitud.

La búsqueda continuó el martes y miércoles. El miércoles, recibieron un dato que indicaba que Lola podría estar en El Cepillo. Sin embargo, antes de que pudieran salir a buscarla, la señora que ayuda en la casa llamó para informar que había encontrado a Lola muerta en la acequia.

Lugar del hallazgo

Lola fue encontrada en una acequia sin corriente, con una profundidad de 70 cm y 35 cm de agua. El puente, hecho de durmientes con un espacio de 65 cm, parecía un lugar improbable para que un burro de 100 cm de altura y 120 cm de largo se introdujera. Expertos en animales señalan que un equino atrapado no intentaría pasar por debajo del puente, sino que buscaría mantenerse en pie.

Condiciones del entorno

Durante el domingo y el lunes, el viento zonda sopló con fuerza, lo que debería haber acumulado ramas y hojas en la acequia si Lola hubiera estado allí desde el sábado. Sin embargo, el lugar estaba limpio, lo que sugiere que la burrita no estuvo allí durante todo ese tiempo.

Observaciones

Los hombres que sacaron a Lola para enterrarla notaron que no tenía la pata quebrada y que salió sangre de su nariz. Además, el olor que despedía no correspondía al de un animal muerto por cuatro días, especialmente tras los calores del zonda.

Comportamiento de los otros burros

El domingo, los otros burros de la finca, que siempre están juntos, no se acercaron al lugar donde fue encontrada Lola. Sin embargo, desde el miércoles, comenzaron a olfatear y rebuznar en esa área, lo que añade más misterio al caso.

Preguntas sin responder

La familia y la comunidad se preguntan por qué alguien robaría a Lola y luego se tomaría el trabajo de devolverla, arriesgándose a delinquir nuevamente. ¿Fue un mensaje o un accidente elaborado por alguien que no conoce de animales? ¿Dónde estuvo Lola durante esos cuatro días?

La familia ha reforzado la seguridad de la propiedad para proteger a los otros burros y sigue buscando respuestas a este enigmático caso. La comunidad espera que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de Lola y que no se repita un incidente tan trágico.

Este trágico desenlace ha dejado a la comunidad de Valle de Uco consternada y en duelo por la pérdida de Lola, una burrita que era más que una mascota.

Las personas que haya visto o que tengan alguna información, puede comunicarse anónimamente al siguiente número telefónico 261 342 9359, o acercándose a cualquier dependencia policial o en la fiscalía de San Carlos.