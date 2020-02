La tunuyanina Mili Sánchez fue parte de la final de la 44° Vuelta Ciclista de Mendoza

Por Libby Rose

Corrió en una exhibición junto a un grupo de personas con discapacidad.

La 44° Vuelta Ciclista de Mendoza tuvo su cuota inclusiva en la última etapa que se disputó en Junín e integró a deportistas con discapacidad.

En el Parque Recreativo Dueño del Sol, el pelotón corrió dos vueltas de 9,60 metros en la previa de lo que fue la gran etapa final de “la más argentina de las vueltas” que este año coronó a Juan Pablo Dotti.

La tunuyanina Mili Sánchez llegó hasta el departamento del Este para formar parte de un grupo de 8 deportistas, con discapacidades motrices y visuales, entre otras, que se dieron cita para participar de una exhibición que tuvo como objetivo fomentar la inclusión en este tipo de competencias. Mili fue la representante valletana y también hubo corredores de otros departamentos de la provincia, y también de San Juan.

“Fue hermoso participar en algo tan lindo y que de a poco puedan lograr meter más inclusión en más lugares. Feliz por la hermosa experiencia” dijo en comunicación con El Cuco Digital.

Milagros, de 25 años, tiene una enfermedad congénita, Mielomeningocele, comúnmente llamada espina bífida, que afecta la cuarta y quinta vértebra de su columna y debe trasladarse con una silla de ruedas o con arzones.

Hace poco más de un año que la joven encontró en el ciclismo, su pasión y a partir de allí ha competido en diferentes carreras de índole provincial, nacional y hasta internacional.

A través de Vanesa Durán, la empresa de joyas, que trabaja con catálogos y revendedores en toto el país, la joven asistió al Foro Internacional de emprendedores que se realiza en Córdoba. Ahí fue que conoció a un hombre que iba a dar un giro inesperado en su vida.

“Yo vendo Vanesa Durán, entonces me invitaron al Foro de emprendedores que se hace en Córdoba. En uno de los recreos un señor se me acercó y me preguntó de dónde venía. Después, cuando hizo su disertación, me invitó a subir al escenario y me regaló una bicicleta adaptada”.

El hombre había sufrido un problema de salud y tras recuperarse le recomendaron hacer un deporte: así fue que eligió el ciclismo y creo la Fundación Jean Maggi, una organización sin fines de lucro para contribuir y aportar ayuda a los niños con discapacidad a través del deporte.

“Cuando me dio la bicicleta pensé ‘y ahora ¿qué hago con esto?’. Fue así que empecé a practicar ciclismo” contó Milagros.

Desde ese momento, Mili ha participado en maratones provinciales, en la clásica maratón San Carlos Borromeo, en la maratón de Buenos Aire, e incluso, fue convocada por Jean Maggi para correr en Estados Unidos. Fue así que cumplió su sueño y corrió la maratón adaptada de Miami.

Respecto al camino que queda por traza en términos inclusivos, la joven manifestó que “Todavía falta mucho por hacer. Las calles no tienen rampas, te encontrás con un escalón donde empieza la rampa. La gente no se queja porque es algo que no les toca de cerca. La que tiene que empujar la silla soy yo”.

“A los micros me subo de rodillas y después gateo hasta un asiento. Es la única manera”.

Milagros en la Vuelta Ciclista de Mendoza

Además de pedalear, Milagros practica aeróbica en el Polideportivo de Vista Flores.

“Somos todos iguales y todos hacemos todo, no hay diferencias, todos podemos todo ,eso aprendo en aeróbica expresó.

“Ahora me gustaría poder correr en la maratón de Viña, dicen que es muy linda, espero poder participar” comentó la tunuyanina en referencia a sus planes para este 2020.