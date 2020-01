La turca Nicoletti protagonizará un importante papel en la Vendimia de San Carlos: “Estoy emocionada”

Así lo expresó la actriz a El Cuco Digital.

Ana Laura “la turca” Nicoletti protagonizará un importante papel en la Vendimia departamental de San Carlos.

Tras 15 años de carrera como actriz, por primera vez se animará a participar en una Vendimia. En esta oportunidad, protagonizará un papel de villana el próximo 8 de febrero en el Teatro Neyú Mapú.

Ana Laura en comunicación con El Cuco Digital contó que “nunca antes había aceptado trabajar en ninguna Vendimia porque no se sentía cómoda con los papeles que le habían ofrecido, y está vez fue diferente”, y seguidamente agregó: “Así que estoy emocionada y entusiasmada”.

Por otro lado, “la turca” continúo: “Lo que a mí me atrapó primeramente es que yo hice hace muchos años teatro con el director de la fiesta que es Ricardo Nuarte y una vez le dije que el día que hiciera vendimia me gustaría hacer de villana. Primero porque yo en la vida fui todo lo contrario y segundo, porque he estado trabajando como vedette; pero nunca hice de villana de los 15 años que llevo como actriz”

“Además, esta Vendimia tiene como tres partes y una es un poco de fantasía, y ahí es donde entra mi personaje, como el yin y el yang todo pueblo tiene su bien y todo pueblo tiene su mal y yo represento ese mal. Y me encantó la propuesta y lo que tengo que representar” añadió la reconocida actriz.

También, Ana Laura confesó que aceptó porque el departamento de San Carlos la movilizó mucho. “Un día me desperté con la noticia que se autoconvoca un pueblo y se vienen caminando con niños más de 100 kilómetros y se le iba sumando gente a su paso llegando a ser miles para reclamar a la no minería, protegiendo el agua y demostrando a los mendocinos y argentinos desde ese lugar que el pueblo es el soberano, sin bandera política, sin romper ni dañar y eso me emocionó un montón, así que se juntó todo”.

“Yo estoy muy contenta pero quiero dejar en claro algo, que el hecho de que yo sea trans no tiene nada que ver con el personaje que voy a protagonizar porque a algunas personas lo han tomado como que yo represento al colectivo de LGBT pero no, a mí me han convocado porque soy una actriz”, destacó Nicoletti.

Por último, cerró sus declaraciones enfatizando que se está preparando mucho para dar lo mejor en el papel que deberá interpretar, incluso recalcó que ha decidido invertir su dinero personal en la ropa de vestuario para hacer un aporte al Municipio. “Yo nunca voy a sacarle plata al Gobierno, ni en San Carlos ni en ningún lado porque tengo mi trabajo”.