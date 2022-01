La Vendimia de Tupungato tiene definida su fecha y el staff: conocé el equipo a cargo

Será el 19 de febrero.

Este martes por la mañana se dio a conocer el staff que realizará la celebración de la cosecha departamental denominada “Manos de Vendimia“, con guión a cargo de Silvia Cataldo, bajo la dirección de Héctor Moreno.

Durante el encuentro dirigieron palabras al team vendimial los directores de Gestión y Desarrollo y Cultural, Mónica Benítez y Marcelo Pulido, respectivamente. También el experimentado director Moreno y la Reina Nacional de la Vendimia Mayra Tous.

«Tengo el placer y el orgullo de dirigir otra nueva fiesta más. Han depositado en mí otra carga a mi espalda pero ellos lo que no saben es que lo hago con cariño y amor, porque para mí la Vendimia es una pasión. Donde me ha tocado estar he dejado mi corazón y mi alma», declaró el experimentado director Moreno.

Por su parte Pulido expresó que los componentes de la fiesta trabajarán durante dos meses junto a los artistas seleccionados en las audiciones de actores y bailarines.

El acto central será el sábado 19 de febrero, fecha en que su Majestad Mayra Tous se despedirá de los atributos locales para dar lugar a una nueva representante de los tupungatinos. En la cita de presentación del staff la embajadora del vino expresó: «Estoy muy feliz que el departamento presente su propuesta para la Vendimia 2022 y de que todos los artistas puedan volver al escenario. Desde mi lugar de artista sé que todos esperamos y anhelamos vivir la Vendimia. Seguramente entre todos vamos a dar una gran puesta en escena», de esa forma la soberana anticipó, «Me van a ver en el escenario y no solamente como Reina así que atentos. Los esperamos a todos».

Integrantes del staff

Guión: Silvia Cataldo

Dirección General: Héctor Moreno

Dirección de Actores: Carolina Martínez

Dirección Musical: Sebastián Morales

Dirección de Coreógrafos: Claudia Guzmán

Dirección de Escenografía: Guillermo Puicercús

Dirección de Imágenes y Video: Nicolás Pantaleo

Asistente de Dirección General: Gazale Saud

Producción General: Orlando Herrera

Coreógrafa de Contemporáneo: Leticia Chiapero

Coreógrafo de Folklore: Laureano Socaño

Diseño Lumínico: Daniel Luconi

Diseño de Utilería: Liliana Coletto

Asistente de Dirección Escenográfica: Jorge Galdame

Grabación y Mezcla Digital de Audio: Elias Tito

Asistente de Producción Ejecutiva: Karen Vega

Coreógrafa de Cuadro Español: Soledad Ruggeri

Coreógrafa de Cuadro Árabe: Aldana Arenas

Coreógrafo de Cuadro Urbano: Griselda Álvarez

Jefe de Vestuario: Antonella Buralli

Voz en Off Principal Masculina: Luis Montiel

Voz en Off Principal Femenina: Mónica Peré

Edición de Musicalización: Gastón López

Asistente de Vestuario: Noelia Ríos

Monitores de Contemporáneo: Micaela Brito, Laura Guerrero, Matías y Ricardo Oropel

Monitores de Folklore: Joaquín Díaz, Anahí López, Alexis Moyano y Roxana Ponce.

Monitor de Actores: Belén Díaz

Monitor de Cuadro Español: Laura García

Monitor de Cuadro Árabe: Abril Olmedo

Monitores de Cuadro Caporal: Melanie Berrios y Sergio Cisterna Monitores de Cuadro Urbano: Antonella y Julieta Álvarez.

Fuente: Prensa Tupungato