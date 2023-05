Las 15 frases más destacadas de Cristina Kirchner en la entrevista brindada a Duro de Domar

La vicepresidenta habló sobre varios tópicos durante una entrevista televisiva en la que destacó “el amor del pueblo”, contó cómo vivió los días después del intento de magnicidio, y donde pidió “volver a enamorar” a la sociedad para ganar las próximas elecciones.

Cristina Fernández de Kirchner tocó varios temas durante los 73 minutos que duró su entrevista televisiva con Duro de Domar en C5N, la primera que dio desde 2017. Allí, volvió a reiterar que no se presentará como candidata para las próximas elecciones presidenciales, a pesar del “operativo clamor”.

En este contexto, la vicepresidenta habló sobre el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la persecución de la Corte Suprema de Justicia, la estrategia a seguir para buscar ganar los próximos comicios, el intento de magnicidio de septiembre del año pasado, y la interna dentro del Frente de Todos.

A continuación las 15 frases más destacadas de la entrevista que mantuvo con el periodista Pablo Duggan.

La entrevista de Cristina Kirchner en frases

“Es injusto apuntar a todo el Poder Judicial, porque hay buenos jueces, juezas, fiscales. Pero la verdad es que el dispositivo del Poder, empezando por la Corte, se ha convertido en un dispositivo de persecución política y de debilitamiento”.

“Decidieron suspender las elecciones de Tucumán y San Juan 72 horas antes que empezara la veda, después de un fin de semana donde hubo elecciones muy desfavorables para Juntos por el Cambio. Y ahora parece que le pasaron al Procurador el tema de las elecciones en Formosa, Se van a animar a todo”.

“Estoy en libertad condicional técnicamente. No es una frase que quede bien, pero es la realidad”.

“Las consecuencias del programa que impone el FMI toman el timón. Siempre es así. Es un programa financiero el del Fondo. (Sergio) Massa agarró una papa caliente. Estamos con dificultades, necesitamos revisar ese acuerdo con el Fondo. El año que viene Argentina tiene vencimientos por 25 mil millones de dólares (…). Es necesario un acuerdo sobre cómo desatamos el nudo gordiano entre todos los partidos políticos que tengan expectativa de gobierno o representación parlamentaria”.

“Entre las provincias e intendencias hay un vínculo más cercano con la gente que con lo que sucede a nivel nacional. A un gobernador no le adjudican los problemas de inflación, por ejemplo. Estamos en un momento difícil, pero creo que van a ser unas elecciones atípicas, de tercios. Así como la elección de 2019 fue una elección de techos, porque había solo dos partidos, ahora estamos ante una elección de tercios, donde lo importante, más que el techo, es el piso. Lo importante es entrar al balotaje”.

“El Frente de Todos obtiene una diferencia de 15 puntos en las PASO de 2019. Después hubo un cambio en la conducción de campaña del Frente de Todos y perdimos puntos. En la campaña, hasta las PASO, la campaña la desarrollábamos en el Instituto Patria. Después comenzaron a callar otras voces, fue cuando se dijo que estaba bien el dólar a 63 pesos. Fue un error, sí, se lo dije a Alberto en ese momento”.

“No voy a ser candidata, está muy claro lo que escribí el otro día, es una ratificación de lo que dije el 6 de diciembre. Puedo tener muchos defectos, pero soy una persona que cuando habla sabe que la palabra de una persona que ha sido dos veces presidenta y que lidera una fuerza política debe ser ejercida con responsabilidad”.

“Cuando anuncié la candidatura de Alberto muchos gobernadores decían ‘se terminó el ciclo de Cristina’. La CGT no se sabía si estaba con Macri o con el peronismo. Durísimo, sí, pero verissimo. Los movimientos sociales y el Frente Renovador estaban ahí. Lo de Alberto fue una buena estrategia, pero después depende de la gestión (…) Si tuviera que hacer un archivo con los que hablaron mal de mí, me quedo con Máximo (Kirchner), Wado (De Pedro), el Cuervo (Andrés Larroque) y algunos otros”.

“Lo del intento de asesinato me cambió la vida, es fuerte. Por suerte en el momento no lo vi, me di cuenta después que me habían gatillado, mirando televisión. Me impactó, me cambió, ahora tomo medidas de seguridad que antes no, pero fundamentalmente lo que más me impactó es que yo creí que esa época ya había sido superada”.

“Si me preguntan en qué me impactó más el intento de asesinato, digo que en el temor por mi hija, porque Florencia, a diferencia de Máximo, depende de mí. Florencia está enferma, tiene una patología como puede tener cualquier mujer. Y me necesita a mí, igual que mi nieta, que tiene un padre maravilloso. Si a mí me pasara algo, ella sufriría mucho”.

“¿Qué me queda por hacer en política? Militar, toda mi vida he militado. Soy una militante de toda la vida. Este año voy a cumplir el papel de siempre, el de una militante política para que lo que considero es lo mejor que les puede pasar a los argentinos, les pase”.

“Todas las campañas son difíciles. En Argentina nada es fácil. Ganar la elección depende de que volvamos a enamorar a la sociedad. Hubo un tiempo en que los argentinos vivieron mejor, tenían un buen salario y les alcanzaba para ahorrar, no es cierto que siempre estuvimos mal”.

“Ahora la gente ve que se putea contra la casta política y algunos pueden llegar a pensar que tiene 100.000 pesos y le pueden llegar a dar 100.000 dólares. Las fake news y las redes no son como en el 2015”.

“No miro redes sociales, además no tengo tiempo. Soy de la vieja guardia, leo los medios de comunicación tradicionales en versión digital. El primero que leo es Página 12”.

“Soy capaz de perdonar, pero todavía no sé si perdono a Gabriel Carrizo, porque creo que ahí atrás hay algo más, que no fue algo espontáneo, que fue algo premeditado, financiado. Todas las semanas iban a la puerta de mi casa, bajaban de una camioneta, gritaban, insultaban, ponían marchas militares. Y después de ese 1 de septiembre desaparecieron todos”.

Fuente: Página 12