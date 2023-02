Las mejores series para ver este fin de semana: recomendaciones en Netflix, Disney+ y Apple TV

Una comedia romántica del creador de ‘Élite’, la adaptación de una novela de Blue Jeans y ciencia ficción retrofuturista son nuestras propuestas del 17 al 19 de febrero.

La cartelera de cine de este viernes trae entre sus propuestas dos películas nominadas a los premios Oscar y el último lanzamiento de Marvel, pero para los que optan por el plan casero de tele, sofá y manta, las plataformas de streaming ofrecen series de estreno para todos los gustos, entre las que destacamos los tres títulos que os recomendamos hoy.

A Netflix ha llegado la nueva serie de Carlos Montero, el cocreador de Élite, que se aleja de las historias extremas del universo de Las Encinas para acercarnos a una comedia romántica sobre los amores y amistades que definen la época universitaria. Otra esperada propuesta española es La chica invisible, el thriller basado en la obra de Blue Jeans, que está disponible en Disney+.

Por último, para quienes busquen una propuesta más adulta, en Apple TV+ podéis ver los primeros episodios de Por un mañana mejor, una dramedia de ciencia ficción retrofuturista sobre el fracaso del sueño americano a través de un grupo de comerciales que venden pisos en la Luna.

‘Todas las veces que nos enamoramos’ (Netflix)

Septiembre de 2003. Irene llega a Madrid con unas ganas locas de comerse el mundo y ser directora de cine. Allí conocerá a los que serán sus mejores amigos y también a Julio, que sería el protagonista ideal de sus películas y de su vida. Pero las cosas no siempre salen como una quiere.

Por qué verla:

La nueva serie de Carlos Montero, cocreador de Élite, es una historia radiante y con un toque de nostalgia, que habla sobre el amor y la amistad que florecen en la época universitaria y sobre la necesidad de encontrar tu lugar en el mundo.

Alejándose del tono y la superficialidad que abundaba en Las Encinas, esta serie juvenil protagonizada por Georgina Amorós y Franco Masini, baja a la tierra y rinde homenaje al cine con una comedia romántica autoconsciente que es capaz de identificar sus clichés para cuestionarlos de una forma muy divertida y entrañable.

La chica invisible’ (Disney+)

Miguel Ángel y Julia, padre e hija, se ven envueltos en la investigación del asesinato de una adolescente. Pese a sus diferentes formas de ver la vida y a la tensión que se palpa en el ambiente cada vez que están juntos, ambos se unen con el objetivo de resolver el trágico asesinato que ha marcado un antes y un después en Cárdena. El pueblo en el que todos sus habitantes son posibles sospechosos.

Por qué verla:

Protagonizada por Daniel Grao (Hit, Perdida, Gigantes) y Zoe Stein (Mantícora, Merlí Sapere Aude, La Caza Tramuntanta), recientemente nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación, esta adaptación de la primera novela de la trilogía de Blue Jeans dota la historia de un tono más adulto, convirtiéndola en un thriller más oscuro.

Una historia en la que se retratan algunas de las realidades a las que se enfrentan los adolescentes hoy en día, como lo puede ser el bullying o la violencia machista, pero sin caer en estereotipos. Se exploran los porqués y los conflictos emocionales de su generación.

‘Por un mañana mejor’ (Apple TV+)

Centrada en un grupo de comerciales a domicilio que venden casas en multipropiedad en la Luna, la serie sigue a Jack, un vendedor de gran talento y ambición, cuya fe inquebrantable en un mañana más brillante inspira a sus compañeros de trabajo e insufla vida en sus desesperados clientes. Sin embargo, corre el riesgo perderse para siempre en el mismo sueño que lo mantiene en pie.

Por qué verla:

Con Billy Crudup (The Morning Show) en el papel principal, y acompañado por un reparto coral que incluye a Alison Pill (Devs, Them), el ganador del Premio Emmy Hank Azaria, y la nominada al Premio de la Academia Jacki Weaver, esta serie retrofuturista le ofrece a sus personajes hogares de lujo a un precio asequible y a 300.000 kilómetros de la Tierra.

Pero lo que realmente están vendiendo es la fantasía de poder escapar de problemas más terrenales como deudas, matrimonios fracasados o trabajos sin futuro. Una distopía sobre el fracaso del sueño americano con el diseño de producción impecable al que nos tiene acostumbrados la plataforma en sus propuestas de ciencia ficción.

Está bien no estar bien

Un drama de los que requieren de grandes cantidades de pañuelos de papel, Está bien no estar bien (It’s Okay to Not Be Okay) cuenta la historia de amor entre un trabajador en un centro de salud mental, Moon Gang-tae (Kim So-Hyun), y una escritora de éxito con un problema de ansiedad, Ko Mun-yeong (Seo Ye-ji). Se encontrarán, se enamorarán y superarán el problema que supone su diferente clase social. Muchas de las ficciones románticas que llegan desde Corea del Sur inciden en lo complicado que resulta el sistema de clases del país a la hora de entablar relaciones y esta es una de ellas.

Itaewon Class

¿Una Élite a la coreana? Podría ser. Itaewon Class está basada en una webserie de gran éxito en Corea del Sur y cuenta la historia de un grupo de jóvenes que busca triunfar con un local de comida en Itaewon, quizá el barrio más vibrante de Seúl. Una serie en la que no falta el amor, pero que sirve también para echar un vistazo a lo más cool del país.

Una chica del siglo XX

La Celestina versión coreana? Sí, y teenager. En forma de flashback, 20th Century Girl cuenta la historia de Bo-ra (Kim You-jung), una chica que dispuesta a poner su amistad por encima de todo, se embarca en la tarea de ayudar a su amiga. La operación de corazón de esta última será la excusa para entablar relación con uno de los chicos más importantes de su vida.

Fuente: SERIESYMÁS