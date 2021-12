“Le escribo con mi corazón en mil pedazos”: la carta a Scanio de una mamá que perdió a un hijo en un accidente

Gabriel Giorgio murió en el siniestro que se cobró la vida de cinco personas en octubre pasado. La vecina trabaja en prevención de riesgos y quiere poner en marcha acciones conjuntas con el municipio para evitar más tragedias viales.

El sábado por la mañana, otra muerte en un accidente de tránsito enluto a San Carlos. Un joven de apenas 25 años perdió la vida, mientras que otros perdieron a un hijo, a un sobrino, a un primo, a un amigo.

Martín Fuentes, más conocido como “el Flaco” vivía Tres Esquinas, era hincha del “Funebrero” y muy querido en la comunidad local. En la madrugada del pasado 11 de diciembre, viajaba de acompañante a bordo de un auto Citroën C3 conducido por otro chico de 24 años, que transitaba de Este a Oesta por calle Ejército de los Andes en La Consulta y chocó con un camión que iba en la dirección contraria. Allí circulaban tres personas: el conductor de 54 años, y dos acompañantes, uno de 42 y otro de 50.

Producto del impacto, Fuentes quedó sin vida y atrapado en el interior del habitáculo del vehículo. Por su parte, los conductores de los rodados fueron trasladados por médicos del S.E.C al Hospital Tagarelli (San Carlos) y Hospital Scaravelli (Tunuyán) para su mejor asistencia. Los acompañantes del camión resultaron ilesos sin lesiones externas visibles.

Según los datos aportados por los ocupantes del camión, en el accidente habría participado un tercer vehículo, un Chevrolet Astra, el cual se habría dado a la fuga por calle Ejército de los Andes hacia al Este.

Tras el hecho, Cecilia Giorgio, mamá de Gabriel Giorgio, uno de los jóvenes que murió en el trágico accidente del pasado 16 de octubre en La Consulta, que se cobró la vida de cinco personas, difundió una carta dirigida al intendente de San Carlos, Rolando Scanio. La vecina, paradójicamente trabaja desde hace varios años en la prevención de riesgo, solicita poder poner en práctica acciones conjuntas a fin de evitar más siniestros viales.

“Hoy desperté con la noticia más triste, una vez más nuestro departamento se encuentra de luto, varios momentos vinieron a mi mente y corazón al recordar lo sucedido hace meses atrás y la empatía con la familia en este momento tan duro y triste que toca vivir”, inicia el escrito que fue publicado en Facebook.

En ese sentido, la mujer solicitó una reunión con el mandatario municipal para concretar acciones conjuntas.

“Me apena tener que comunicar por este medio público, pero dado que no dispongo de una respuesta en lo privado, quiero expresarme. Estimado Intendente, soy Giorgio Cecilia. Mama de Giorgio Gabriel, mi hijo falleció en el trágico accidente que enluto todo nuestro querido pueblo. Un chico que amaba La Consulta, su club, sus amigos, su familia. un chico querido!. Con el dolor que hace tiempo tengo y mi alma destrozada, quiero contarle qué trabajo hace varios años en prevención de riesgo, unos días antes del accidente donde perdieron la vida 5 personas entre ellas la de mi hijo Gabriel, compartí una campaña de prevención en gestión vehicular en la empresa donde desempeñó mi función, la responsabilidad de ser conductores defensivos y no choferes, mi rol es concientizar a los trabajadores a mi cargo y los que no están a mi cargo también, acción que reflejo día a día en mi vida cotidiana cuidando a los que más amo, mis seres queridos. Me gustaría poder acceder a una entrevista con Usted, con el fin de poder aportar cualquier acción que nos permita evitar más sucesos como los que estamos viviendo, donde en los hogares quedan sillas vacías, ausencias que duele día a día, traumas que cuestan superar“, manifestó la vecina.

“Dentro de una empresa, cuando ocurre un accidente luego de la investigación se realiza las medidas necesarias para que no vuelva ocurrir situaciones similares, principalmente donde se valora la vida en primera instancia para no exponer a ninguna persona a situaciones o riesgos donde se pueda generar una situación no deseada, todo accidente es prevenible, si se aplican las medidas de control o acciones que hagan al objetivo, el de volver sanos y salvos a casa, un digno ejemplo de imitar son las aplicadas por el dueño del Bar Green House, quien otorga bebidas sin alcohol a los conductores asignados, mi agradecimiento por su accionar voluntario“, explicó.

“Solo le pido, poder tener el tiempo para exponer mi necesidad de seguir cuidando a nuestros jóvenes, sigo teniendo hijos adolescentes, perdí uno de la manera más dura, pero que mi dolor como el de las mamás que estamos atravesando este duro camino que la vida nos pide transitar no quede en nada, es momento de realizar un pare y piense y ver qué podemos hacer para poder disminuir el índice de siniestralidad donde familias quedan destruidas, con una ausencia que desgarra el alma, debemos encontrar la causa raíz y enfocarnos en mejorar, concienticémoslas para evitar las negligencias, falta de compromiso como conductores, formar conductores defensivos, trabajar con responsabilidad de quienes otorgan una licencia de conducir, evitemos dar licencias sin corroborar efectivamente si están en condiciones, trabajemos en conjunto, estoy a disposición“, solicitó.

“Estimado intendente, le escribo con mis ojos llenos de lágrimas mi corazón en mil pedazos y mi alma destrozada desde aquel triste día, pero preocupada por los que quedan, ya no quiero mas esta tristeza para los nuestros, algunos estarán de acuerdo con lo expuesto otros no, toda opinión es respetable, pero mejor es emitir una opinión que aporte, que sume, que ayude. Si no aporta algo de valor, el silencio es la mejor opción. Cuando Usted lo considere estaré a disposición en mi hogar o donde usted lo disponga para poder dialogar de padre a padre, que es el mejor rol que la vida nos dio“, completó Cecilia.