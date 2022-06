Les rompieron el vidrio del auto y les robaron mientras estaban en un sepelio en San Carlos

Sustrajeron un celular y dinero en efectivo.

Este jueves se conoció la triste noticia de que mientras ayer familiares y seres allegados despedían a su ser querido en el cementerio de San Carlos, maleantes aprovecharon la situación para romper vidrios de vehículos y ver qué podían llevarse.

Lamentablemente, en uno de los autos se encontraba un teléfono celular y dinero en efectivo que pudieron sustraer.

La victima contó en las redes sociales: “Hoy nos encontramos con un hecho muy desafortunado, no solo nos encontramos con el dolor de despedir a un ser querido sino que saliendo de su sepelio (del cementerio) lamentablemente nos habían robado en nuestro vehículo y el de otras personas rompiendo el vidrio y llevándose dinero en efectivo y un celular”.

“Estás ratas ya no respetan nada no solo no respetan la propiedad ajena sino que ya tampoco respetan el dolor ajeno. Hago público lo que hoy nos tocó vivir porque esto no puede volver a pasar”, alertó la mujer.