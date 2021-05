Los CENS, CEBJA y escuelas vocacionales también pasan a la virtualidad en Mendoza

por | May 3, 2021

Así lo estableció la DGE.

El avance del coronavirus obligó a suspender las clases en algunas escuelas y modalidad. En Mendoza el gobierno continúa defendiendo y garantizando las clases presenciales en algunos niveles.

Como adelantó el gobernador Rodolfo Suarez y se ratificó en el decreto 555, publicado anoche en el Boletín Oficial, continúan las escuelas abiertas para la educación primaria y secundaria.

A su vez, en su artículo 2°, la norma establece que “Las clases de nivel superior, se dictarán de manera virtual, y sólo se dispondrá la presencialidad física para aquellas actividades de práctica profesional docente y práctica profesionalizante que por su especificidad y complejidad requieran de la asistencia al entorno formativo, siempre bajo el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos por la normativa vigente (RN 3298-DGE-20)”.

En ese sentido, este lunes el director general de Escuelas, José Thomas, brindó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno junto a la subsecretaria de Educación, Graciela Orelogio y confirmó que también se suspenden las clases presenciales en CENS, CEBJAS, Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT), Privados de Capacitación Laboral (IPCL), y escuelas artísticas y vocacionales. Las normativas quedaron establecidas en el memorándum 77 de la DGE.

“Nos parece de suma importancia no restringir la presencialidad en este momento”, destacó el funcionario sobre los niveles obligatorios de la educación.

“Queremos llevar tranquilidad a la sociedad. Hemos vivido un fin de semana complejo desde lo comunicacional. Lo más importante es transmitir las medidas claras que se han tomado y cómo seguiremos trabajando desde hoy en adelante sabiendo que esto es absolutamente dinámico”, indicó Thomas.

“Las decisiones se toman pensando en Mendoza y mirando nuestra realidad”, mencionó. “El mejor lugar para que estén los chicos es la escuela. El último lugar que hay que cerrar es la escuela”, agregó.

“Vamos a seguir con la presencialidad todo el tiempo que podamos y que los datos lo permitan”, señaló Orelogio.

“En la modalidad de Jóvenes y Adultos se suspenden la presencialidad a partir del día de hoy en todo el territorio de la provincia y en todos los turnos. Van a trabajar de manera virtual y las escuelas permanecerán abiertas con los equipos directivos. Los docentes de esta modalidad deberán convocar una vez por semana a los estudiantes con trayectorias débiles para acompañarlos en esta no presencialidad”, destacó la subsecretaria de Educación.

Las escuelas Artísticas Vocacionales también suspenden la presencialidad. Los CCT y PCL suspenden la presencialidad en su parte teórica y se continúa con la presencialidad en las clases prácticas y en los entornos formativos siempre acordando con la dirección de línea estas prácticas.

“Los jardines maternales y SEOS siguen con la presencialidad y recordemos que Educación Superior pasó a la no presencialidad y con las prácticas en forma presenciales”, agregó la funcionaria educativa. “Vamos a seguir con la presencialidad en el nivel obligatorio lo más que podamos y que los datos nos lo permitan”, concluyó.

Por su parte, José Thomas sostuvo que: “nuestra decisión se basa en números ciertos de la provincia de Mendoza. Lo más sensible que está registrado en jóvenes de 16 a 18 años, bajó de 4,6 a 2,43 por ciento, con lo cual demuestra claramente que el problema de los contagios en esa franja etaria se producen afuera de la escuela y que las medidas están funcionando. Por eso nos resulta de suma importancia no restringir la presencialidad en este momento”.

“Nosotros entendemos que, a través de los consensos del Consejo Federal de Educación que fueron construidos después de un año largo de trabajo y de habernos escuchado todos los ministros, no es bueno para Mendoza, por su geografía y por su distribución política, el cierre completo de municipios y regiones”, dijo Thomas.

El director General de Escuelas explicó que el tema de la conectividad es importante más las trayectorias débiles de los estudiantes. “Cuando uno decide cerrar por completo el sistema educativo, está dejando afuera muchísimas medidas intermedias que han sido evaluadas y aceptadas por el Consejo Federal que están escritas y que nosotros queremos acompañar, ahí está el consenso y la construcción colectiva de todo el país”.

“Tenemos que considerar a los estudiantes más chicos, a los que tienen trayectorias vulnerables y débiles y que la secundaria por tener más autonomía, la no presencialidad es más llevadera. También evaluamos que si no hay presencialidad, donde iban a estar los chicos de secundaria. En este momento nosotros evaluamos que Mendoza puede continuar con estas medidas que nosotros proponemos. Estamos haciendo lo mejor para los mendocinos. La educación es obligatoria y el derecho a la educación no se puede vulnerar”, remarcó Thomas.

“Es un buen momento para estar en la escuela, todavía el clima nos acompaña, hay que a aprovechar este momento para que los chicos estén en las aulas con sus docentes y sus compañeros. Las medidas tienen que ser focalizadas y esperamos tener más docentes vacunados”, concluyó.

Clases presenciales

Nivel Inicial

Nivel Primario

Nivel Primario Modalidad Especial y Escuelas de Educación Integral

Nivel Secundario técnico y orientado

Jardines maternales (SEOS) y centros de actividades educativas

Turnos vespertino y noche terminan a las 22.30

General Alvear: las escuelas terminan a las 19

Sin presencialidad

Modalidad jóvenes y adultos (CENS y CEBJA) se suspende la presencialidad en todos los turnos.

Educación superior

Escuelas artísticas vocacionales



Clases suspendidas en los colegios de la UNCuyo

Por lo contrario de las demás escuelas, los colegios de la Universidad de Cuyo suspendieron desde hoy la presencialidad durante 21 días aunque continuarán con las clases sincrónicas virtuales.