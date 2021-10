Los radioaficionados y el compromiso con la comunidad: la pasión contada en primera persona

El Cuco Digital entrevistó al comunicador Marcos Carreras para conocer más acerca de este servicio solidario fundamental para la comunidad.

El 21 de octubre se celebra el Día del Radioaficionado. Desde sus comienzos, la radio ha sido siempre, a pesar del avance tecnológico, un medio de comunicación vital entre el campo y la ciudad. Sobre todo en aquellas regiones donde las distancias son extensas y la modernidad se demora.

Los radioaficionados intervienen con sus estaciones y equipos, donde convocados o no, prestan su servicio en situaciones de emergencias, catástrofes u otras necesidades donde las comunicaciones tradicionales cesan o no se cuenta con ellas.

En esta fecha, El Cuco Digital entrevistó a Marcos Carreras, comunicador del distrito de La Consulta, que tiene programa de radio en la Uco Classic y además es radioaficionado, participante activo del Radioclub San Carlos, ubicado en calle José Vicente Zapata de La consulta. La institución es presidida por Darío Castro.

-Marcos, ¿hace cuánto sos radioaficionado? ¿Cómo hiciste para llegar a serlo?

En el 2017 hice el curso para radioaficionado y ese mismo año obtuve la licencia.

Yo ya había tenido la experiencia de poder participar con un grupo de amigos de radioaficionados cuando se instaló el equipo de comunicaciones en la escuela La Jaula, yo había ido, me habían invitado, yo había participado como prensa, yo había estado participando cuando se creó el radioclub, para hacer notas en la revista donde yo trabajaba, ahí me pidieron una mano para la parte de comunicación. Entonces yo dije ‘si voy a darle una mano a ellos, tengo que hacer el curso y ver de qué se trata esto’. Así que ahí nace mi intención de hacer el curso, de convertirme en radioaficionado y la verdad que no me arrepiento nunca de haberlo hecho, es una experiencia buenísima, cada vez vas aprendiendo cosas nuevas de las comunicaciones, por ahí uno se sienta frente a un micrófono a hacer radio y no sabe muchas cosas y bueno, viví experiencias muy buenas. Te sorprende muchas veces cuando empezás a operar equipos porque no es como una radio comercial en la que solamente hablás, sino que recibís una respuesta del otro lado, la respuesta por la misma vía, todos los días se aprende algo de las comunicaciones que está genial

-Contanos, ¿qué hace un radioaficionado? ¿Qué servicios brinda?

Es una persona que realiza un hobbie, que realiza investigaciones con las comunicaciones, que es una apasionado de las comunicaciones, que tiene un equipo de radio, que tiene una antena, que si quiere la prende, que un día se pone a hacer contacto a la mañana, otro día en la tarde, que lo comparte con la familia. Es un hobbie pero que está bajo normas. La IARU, a nivel internacional rige las normativas de los radioaficionados, que en Argentina, junto con el Enacom, es parte de esa reglamentación.

Los radioaficionados de antes elaboraban sus equipos, hoy lo único que investigan, y sobre lo que trabajan mucho, es sobre las antenas porque los equipos ya vienen hechos. Antes hacían todo manual, hoy eso ya está más avanzado tecnológicamente. Hoy ya hay equipos de radio que son analógicos pero también digitales, vienen conjugadas las dos cosas.

Los radioaficionados están dedicados a las emergencias, su función es intervenir, apoyar en comunicaciones a cualquier institución o vecino si se necesita realizar una comunicación, pedir un apoyo. Si hay algún tipo de inconveniente y no hay comunicaciones con alguna fuerza de seguridad, por ejemplo, un radioaficionado puede colaborar y prestar su comunicación. Muchas veces trabajamos con batería de vehículos o cualquier otro tipo de energía alternativa que hace que se pueda prestar un servicio ante cualquier emergencia.

Nos activamos, no hemos tenido intervenciones, pero ante un viento Zonda, inundaciones, nos vamos activando, y vamos pasando reportes entre nosotros de cuál es la situación en cada ligar donde hay un radioaficionado y ese va transmitiendo a Defensa Civil, que tenemos acuerdos.

-En San Carlos existe el Radioclub, ¿sabés hace cuánto tiempo se creó dicha institución? ¿Cuál es su rol en la comunidad? ¿Es el único en el Valle de Uco?

Se creó en el 2013. Afortunadamente todos los años se están haciendo cursos y el rol es brindar ayuda a la comunidad, brindar apoyo en lo que se necesita y como decía recién, una de las actividades que se realiza es en conjunto con Defensa Civil en el tema de ganadería, para asistencia a los puesteros. Y siempre atentos ante cualquier requerimiento de la comunidad, y también apoyo en eventos deportivos, espectáculos grades como Tradición, estudiantinas.

-Si alguien te preguntara por qué es importante que hayan radioaficionados, ¿qué le responderías?

Porque, primero si le gustan las comunicaciones, sería la oportunidad de realizar un curso e interiorizarse más y segundo porque estas presto a dar apoyo a lo que la comunidad necesita. Muchas veces un radioaficionado con un equipo de radio ha podido salvar una vida en la vía pública o informar sobre una situación.