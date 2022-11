Los siete países que ya clasificaron a octavos y los partidos que faltan

Ecuador, Gales, Irán y Qatar quedaron eliminados.

No le alcanzó a Ecuador. Todo lo bueno que había hecho el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro cayó por la borda este martes al caer por 2 a 1 ante Senegal, que clasificó a octavos de final del Mundial de Qatar al quedar segundo en el Grupo A.

En ese mismo grupo, el liderato se lo llevó Países Bajos tras vencer a Qatar por 2 a 0. Los anfitriones ya habían quedado eliminados tras perder los dos primeros partidos.

Por el Grupo B, y luego de los empates con Gales e Inglaterra en las dos primeras fechas, Estados Unidos consiguió un trabajoso triunfo este martes sobre Irán por 1-0 en la definición del Grupo B y le arrebató la clasificación a los octavos de final del Mundial Qatar 2022.

El conjunto norteamericano se puso en ventaja en un primer tiempo que dominó claramente, pero luego del gol del lesionado Christian Pulisic (quedó golpeado al convertir, fue reemplazado y llevado a un hospital) se replegó y sus ataques resultaron aislados. A los iraníes, con más ganas que ideas, les fue difícil fabricar jugadas claras, pero desaprovecharon las pocas que generaron ante un rival replegado casi todo el segundo tiempo.

Así, con la victoria, Estados Unidos se quedó con un duelo que tuvo mucha carga política en la previa y en octavos de final será el rival de Países Bajos, que se adjudicó el Grupo A. Ese juego está previsto para el próximo sábado, a las 12 (hora argentina).

En tantom Inglaterra no pasó sobresaltos, goleó 3-0 a Gales en el Estadio Ahmad Bin Ali y se clasificó a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Con dos goles de Marcus Rashford y uno de Phil Foden, el elenco de Gareth Southgate quedó como líder del Grupo B y se medirá ante Senegal el domingo desde las 16.00.

Todos los clasificados hasta ahora

Grupo A

Países Bajos (7) venció a Qatar y se clasificó a la próxima instancia como líder del Grupo A. Ecuador (4 puntos) quedó eliminado al perder con Senegal (6), que se metió entre los 16 mejores.

Grupo B

Inglaterra derrotó por 3-0 a Gales (1) y se quedó con la zona B, sumando siete puntos. Estados Unidos venció por 1-0 a Irán (3) y quedó en el segundo puesto con cinco unidades. Eliminados los otros dos conjuntos.

Grupo D

Francia (6) fue el primer clasificado a octavos. Pese a sus lesiones, derrotó 2-1 a Dinamarca y será el líder del grupo salvo que pierda con Túnez (1) y Australia (3) supere a Dinamarca (1). Por el lado de los daneses (1), llegan con mucha presión: tienen que vencer sí o sí a Australia para alcanzar los cuatro puntos y esperar que Túnez no supere a Francia por varios goles.

Grupo G

Brasil (6) derrotó 1 a 0 a Suiza (3) y es el segundo clasificado a octavos de final. La Verdeamarela, con seis puntos, también tiene casi asegurado el primer puesto: sólo necesita igualar ante Camerún (1) en la última fecha. Incluso, si pierde por un gol ante los africanos, será ganador de la zona si Suiza no supera por más de un tanto a Serbia (1).

Grupo H

Portugal (6 puntos) le ganó a Uruguay (1) y fue el tercer equipo que se metió en octavos. A la Celeste le queda sólo una bala para seguir en carrera y en la jornada final deberá vencer a Ghana (3) y esperar que Corea (1) no supere a Portugal o lo haga pero no por muchos goles.

Argentina y otros, en la espera

Grupo C

La victoria ante México le da aire a la Selección Argentina (3 puntos) para la fecha final, a la que llega segunda, detrás de Polonia (4). Si les gana a los polacos, será primera del grupo. Si empata, tendrá que esperar que Arabia Saudita (3) no le gane a México (1) y que México no gane por tres goles. Y si pierde quedará eliminada.

Grupo E

Zona pareja, y más luego de que Costa Rica (3) sumó de a tres vs. Japón (3) pateando una vez al arco. Alemania (1) igualó con España (4). En la última fecha, los germanos avanzarán de ronda si vencen a Costa Rica y Japón no le gana a España. Si los nipones empatan, en ese caso habría que ver la diferencia de goles. España, ganando, se asegura el primer lugar. Y empatando también siempre y cuando no gane Costa Rica.

Grupo F

Marruecos (4) cambió los planes del grupo con el batacazo contra Bélgica (3). Con un punto más se clasifica y la zona tendrá incertidumbre hasta el final. Croacia (4) goleó a Canadá (0) y la dejó sin chances. Ahora, los croatas tienen una final por delante contra los belgas. Ambos se juegan la clasificación.