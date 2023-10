Luego de firmar por la neutralidad, Hebe Casado afirmó que votará por Javier Milei

La vicegobernadora electora de Mendoza dijo que se cortaría la mano “antes de votar al kirchnerismo”. El miércoles firmó un comunicado con el que Cambia Mendoza confirmó que no apoyará a ninguno de los dos candidatos presidenciales.

Hebe Casado confirmó que votará a Javier Milei en el balotaje. La vicegobernadora electa de Mendoza anunció su postura a horas de haber firmado un comunicado de neutralidad que difundió Cambia Mendoza , aunque aclaró que el escrito le da libertad de acción a cada dirigente y su decisión es personal, al igual que hizo Bullrich durante la conferencia de prensa del pasado miércoles.

. “Me cortaría la mano antes de votar kirchnerismo”, dijo en una entrevista televisiva en el Canal 7 de Mendoza.

“Precisamente, estoy haciendo uso de la libertad de acción que ha decidido nuestro espacio. Obviamente que mi candidata era Patricia, pero no está en la segunda vuelta y cada uno es libre de votar al que crea más apropiado en esta instancia”, justificó la médica oriunda del sur en su visita al programa Séptimo Día.

“Sí, fue muy agresivo. Pero no todo el mundo tiene la capacidad de decir ‘me la banco, me trago ese sapo de estar con alguien que me pegó tan duramente’. Patricia, que fue la más aludida por esos ataques, tuvo la grandeza de hacerlo”, apuntó Hebe.

A propósito, dijo que lo que se define en el balotaje es más importante que los ataques que hayan minado el 2023 político. “Me están llamando médicas llorando, diciendo que se le mueren los pacientes con problemas cardíacos porque no pueden conseguir stents, porque no se pueden importar. Ese es el calibre de lo que está en juego. Y como dije, me cortaría la mano antes de ser funcional a que siga el kirchnerismo en el poder”.