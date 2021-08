María Estela tiene cáncer, vive en Tunuyán y necesita conseguir urgente cremas para sus escaras

Su familia pidió ayuda. Cómo colaborar.

María Estela Gil es una mujer de 57 años, es oriunda de San Martín pero actualmente vive en Vista Flores, Tunuyán. Tristemente, enfermó de cáncer de mama y necesita la ayuda de la comunidad para poder conseguir cremas que curen sus escaras.

Natalia, hija de María Estela, en comunicación con El Cuco Digital pidió ayuda al Valle de Uco para conseguir dinero o la donación de las cremas que necesita su madre.

“Nosotros somos pobres, no tenemos recursos, mi esposo trabaja al día y nos alcanza para comer. Estas cremas son carísimas, más la medicación y los pañales se nos pone muy difícil. Además, nos están por desalojar de la vivienda en la que estamos porque no podemos abonar el alquiler. Estamos pasando un momento muy difícil y no encontramos ayuda”, agregó Natalia.

Por otro lado, la joven apenada expresó que si alguien puede colaborar será de gran ayuda ya que la salud de su mamá empeora todos los días un poco más por no poder curar sus escaras.

Quienes deseen aportar su granito de arena con dinero o cremas pueden comunicarse a los siguientes números: 2622-22553 o 2622-532523