Más videos para el casting de GH: una consultina quiere llegar a la famosa casa con sus empanadas norteñas

Cada vez son más los valletanos que aspiran a entrar a la casa de Gran Hermano.

Hace ya un mes, el conductor Santiago del Moro anunció que iba a haber una nueva edición de Gran Hermano, y que en ese sentido agregó que ya estaban abiertas las inscripciones para participar del casting.

Son miles las personas de Argentina, entre ellas del Valle de Uco, que sueñan con ser parte del reality más visto en la TV, porque muchas ya han comenzado a grabar sus videos y a difundirlos en las redes para tener mayor visibilidad y a su vez mayor posibilidades de ingresar a la casa.

Paola Nuñez es una de las valletanas que aspira a ser parte del programa. La mujer de 39 años vive en La Consulta y en comunicación con El Cuco Digital contó cómo se siente al participar del casting de GH.

“El año pasado me inscribí pero no me llamaron nunca; este año probé de nuevo y estoy feliz porque me gusta hacer esto y espero tener suerte”, contó.