Mendoza trata un proyecto contra el falso SAP: un argumento usado en la defensa de pedófilos

La propuesta del PJ pretende eliminar la utilización del falso Síndrome de Alineación Parental como mecanismo de defensa de personas que estén acusadas de abusar a menores de edad.

Luego de la moción del pasado miércoles, mañana la Legislatura tratará el proyecto de la diputada Laura Chazarreta (PJ) sobre el SAP (Síndrome de Alineación Parental) y la protección de madres y niños.

El SAP es un término creado por el médico psiquiatra Richard Gardner y se acuña para describir un conjunto de comportamientos distintivos que fueron mostrados por niños que supuestamente habían sido manipulados psicológicamente para mostrar miedo injustificado, falta de respeto u hostilidad hacia el padre, la madre u otros miembros de la familia, típicamente, por el otro miembro de la familia y durante las disputas por la custodia de la descendencia.

El falso SAP está prohibido por la Organización Mundial de la Salud por lo que este proyecto de declaración busca impedir que se utilicen argumentos basados en el SAP en el ámbito de la Justicia, para intentar desvalidar las acusaciones de torturas y abusos de niños que exponen sus madres.

La propuesta que fue presentada el pasado 3 de junio debía tratarse la semana pasada, luego de que la Comisión de Desarrollo Social aprobara su despacho sin ninguna modificación, pero ante la moción que solicitó la diputada del Partido Demócrata, Josefina Canale, y fue apoyada por el oficialismo que tiene mayoría en la Cámara, pasó para mañana.

“Nos encontramos con que no quisieron pasarlo por sobretablas (instancia por la que pasan aquellos proyectos que tienen aprobación mayoritaria y no requieren profundos análisis) y fue derivado a la Comisión de Desarrollo Social que aprobó su despacho unánimemente”, contó Laura Chazarreta, en diálogo con El Cuco Digital, acerca del recorrido que ha tenido su proyecto en la Legislatura .

“Luego de la reunión de labor (reunión de los presidentes de los bloques), el presidente de mi frente, Germán Gómez, me dice desde la oposición no quieren tratar ese proyecto y que lo iban a extender una semana más. Yo le dije que de ninguna manera, que ya habían obstaculizado o usado todas las herramientas legales para no tratarlo y mucho menos cuando ya estaba en despacho, ya estaba en el orden del día para tratarse” manifestó acerca de la negativa de la última sesión.

“Al momento del tratado del proyecto yo pido la palabra y le dan la palabra a Canale y ella pide moción para ser tratado la semana posterior porque es un tema delicado. Tuvieron desde el 3 de junio para hacer alguna modificación al proyecto y no lo hicieron; entonces solamente trabaron el tratamiento”, enfatizó.

A raíz de la decisión de la Cámara de Diputados, inmediatamente se generó una fuerte campaña en las redes sociales bajo el lema “Basta de falso SAP”, a la que también se sumaron artistas de diferentes rincones del país con obras en repudio al mecanismo judicial al que acuden los acusados de pedofilia.

“En la campaña hicimos hincapié en la fecha porque ellos pueden volver a pedir la moción”.

“El daño del falso SAP es que se utiliza fundamentalmente en el ámbito judicial. El mecanismo es, que por supuesto no lo nombran, pero utilizan todos los argumentos. En el momento en que la madre descubre que su niña o niño ha sido abusado por su progenitor o lo descubren psicólogas, que después son perseguidas, el progenitor denuncia a la madre y las madres pasan a ser victimarias y el acusado víctima, diciendo que la mujer aliena al niño o niña manipulándola y llenándole la cabeza para decir la mujer la manipuló, cuando está demostrado que un niño o niño no puede mentir acerca de un hecho de ese nivel que no haya experimentado, jamás podría decir algo, con lujos de detalles, sin haber pasado por esa situación”, profundizó la diputada.

“Lo que hacen es acusar a la mujer de loca, de despechada, tratarla de manipuladora (…) No solamente muchos jueces acusan de locas e histéricas a las mujeres sino que, y esto es terrible, le dan la custodia del niño o niña al abusador, al torturador, violador. Esto es lo que pasa en la Justicia (…)Este es el nivel de gravedad. En Argentina de 100 denuncias sólo hay 3 condenas. En Mendoza hay 300 denuncias por abusos sexuales a niños y niñas por mes.”, completó.

El síndrome de alienación parental no es reconocido como trastorno por las comunidades médicas o legales, y la teoría de Gardner y la investigación relacionada han sido ampliamente criticadas por académicos de salud mental por carecer de validez científica y fiabilidad.​ El SAP no ha sido aceptado por la comunidad profesional de psicología, defensa de los niños, el estudio del abuso infantil​ o académicos de leyes. Ha sido ampliamente criticado por de la comunidad legal y de salud mental, quienes afirman que el SAP no debe ser admisible en las audiencias de custodia de los hijos/as basados tanto en la ciencia como en la ley.El SAP ha sido rechazado como entidad clínica por las dos instituciones más reconocidas en el mundo en términos de salud y trastornos mentales: la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psicología. Es por eso por lo que no aparece en las listas de trastornos patológicos de ningún manual, ni en el CIE-10 de la (OMS) ni en el DSM-5 publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría.