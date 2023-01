Moratorias: 8 de cada 10 mendocinos no llega a la edad jubilatoria con los aportes requeridos por la ley

El 64% de los jubilados accedieron a la prestación a través de este plazo. Si se considera solo a las mujeres, ese número aumenta al 75%.

El 31 de diciembre de 2022 se venció la Ley 26.970 que establecía un régimen de moratoria para aquellas personas que llegaban a la edad jubilatoria correspondiente sin los 30 años de aportes necesarios.

Si bien aún está vigente la Ley 24.476 que también establece un sistema de moratoria, la cantidad de personas que puede acceder a esta es muy baja, por lo que muchos son los mendocinos que no tendrán este beneficio.

En el Congreso se encuentra una nueva propuesta para poder darle la posibilidad a miles de argentinos de jubilarse a través de este sistema y aunque ya cuenta con media sanción de Diputados, se encuentra trabado en medio del conflicto por el proyecto de juicio político a los jueces de la Corte.

La situación actual

Tras el vencimiento de la norma, queda vigente solo una ley de moratoria en el país y es la 24.476, que establece que los hombres que cumplen 65 años y las mujeres que cumplan 60 pueden pagar meses sin aportes hasta el año 1993.

Por ejemplo: un hombre que cumple 65 años en 2023, cumplió 18 años -que es la edad mínima para empezar a aportar- en 1976, es decir, que con la única ley vigente solo puede “comprar” 17 años de aportes. Siguiendo esta lógica, una mujer que cumple 60 este año, cumplió la mayoría de edad en 1981, por ende sólo puede acceder a 12 años de moratoria.

“Durante este mes cerca del 90% de las personas que vinieron a hacer los trámites jubilatorios no pudo avanzar”, explicó Carlos Gallo, delegado regional de ANSES.

En este sentido, señaló que el 80% de los mendocinos llegan a la edad jubilatoria sin los 30 años de aportes necesarios.

“Los datos que manejamos es que 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones no tienen los años de aportes suficientes para jubilarse, lo que hace que quitarle una herramienta para acceder, es prácticamente dejarlo sin oportunidades de tener su haber previsional”, expresó el funcionario y agregó que “durante este 2023, en el caso de que la Ley de Pago de Deuda Previsional no se apruebe, son 29 mil mendocinos que no podrán jubilarse”.

En la provincia, a septiembre de 2022, de los cerca de 253 mil jubilados, el 64% lo hizo a través de una moratoria, mientras que en las mujeres ese porcentaje aumenta al 75%.

Florencia Zanetini es abogada y trabaja en estudio que realiza trámites jubilatorios, y aseguró que las consultas durante diciembre y enero han caído mucho con respecto a años anteriores. “Se nota una merma muy grande de personas que llegan para iniciar los trámites. No tenemos un número exacto, pero si es muy marcado el descenso de casos”, señaló

Con respecto a su postura sobre la aprobación de una nueva ley, señaló que es urgente que se apruebe, porque es reconocer los años de trabajo de muchas personas que lo hicieron en la informalidad.

“Es necesario una nueva moratoria para reconocer el trabajo de tantas personas en situaciones de informalidad. No hay duda de que la mayoría de las personas han trabajado 30 años en su vida”, expresó la especialista.

Desde el entorno del bloque de Cambia Mendoza en Diputados, señalaron que esta ley no va a solucionar la realidad de las personas y que va a presionar más un sistema previsional que está quebrado.

Además, manifestaron que esta nueva moratoria se financiaría con más emisión o con mayor presión impositiva, algo que el sistema productivo del país no podría soportar.

Finalmente, afrimaron que mientras los proyectos de Juicio Político a la Corte y la reforma del Consejo de la Magistratura estén en el temario, no darán quorum en el tratamiento de la Ley de Deuda Previsional.

Que dice el proyecto de la nueva ley

El pasado 30 de junio el Senado de la Nación le dio media sanción al proyecto de Ley de Pago de Deuda Previsional, y se encuentra dentro del temario de las Sesiones Extraordinarias que comenzaron este lunes en el Congreso.

La propuesta establece un nuevo periodo de “compra” de años de aportes, que va de 1955 y hasta 2008, 15 años más de lo que establece la reglamentación actual, e incorpora la novedad de poder anticipar años de aportes antes de tener la edad jubilatoria.

“Las personas que estén a 10 años de jubilarse, y sepan que no van a alcanzar a cubrir los 30 años de aportes, pueden pagar por adelantado esos años que faltan de aporte. En el caso de aprobarse la Ley, se podrá pagar un mes al mes. El valor de la cuota corresponde al 29% de la base mínima imponible, alrededor de 4.900 pesos”, señaló el Delegado.

Pelea por el financiamiento

El impacto de esta nueva moratoria para el Tesoro de la Nación es, según la oficina de Presupuesto del Congreso, del 0.27% del PBI durante el primer año de promulgada la Ley y del 0.42% durante el segundo.

“Estamos liquidando el sistema previsional argentino. Están generando una compra de años que permite a cualquier persona ingresar sin haber trabajado a costa de lo que los actuales jubilados tienen hoy en ANSES”, dijo en su momento la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado.

Gallo habló en este sentido, y señaló que “no es lógico que se diga que no hay fondos para la moratoria, cuando el Presupuesto del 2023 incluía este gasto y se aprobó”.

Qué pasará si no se aprueba

En el caso de que la Ley de Pago de Deuda Previsional no se apruebe, las personas que no alcancen la edad necesaria y no tengan aportes, pueden ingresar al sistema de Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Esta pensión es para aquellas personas de 65 años que no tengan o no alcancen con los años de aportes, y es equivalente al 80% de la jubilación mínima, alrededor de 40.000 pesos mensuales, y se ajusta de manera trimestral, al igual que las jubilaciones.

Este sistema no es compatible con ningún otro beneficio social, como cobrar o tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. Además, si la persona está cobrando una jubilación o pensión, debe renunciar a la misma para iniciar el trámite de la PUAM.