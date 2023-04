Murió el cocinero Guillermo Calabrese

El famoso chef murió este viernes por un paro cardíaco. Tenía 61 años.

Guillermo Calabrese, primer conductor de Cocineros Argentinos (TV Pública) y actual figura de la segunda mañana de El Nueve, falleció durante la madrugada de este viernes 21 de abril en el hospital Fernández tras un paró cardíaco.

El reconocido cocinero profesional tenía 61 años. Su fallecimiento se confirmó a las 2.20.

En “Alguien tiene que Decirlo” el periodista Gabriel Iezzi explicó que la Justicia abrió una causa penal para investigar los motivos del deceso, calificado por el momento como “averiguación de causales de muerte”.

image 36

“La información que hay es que la hora de fallecimiento es a las 3:15 de la madrugada en el Hospital Fernández. Estaba en el domicilio de su hijo, en avenida Dorrego al 2000. Al notar que el padre no estaba bien llamó al SAME, llegó una ambulancia y pese a las maniobras que se hicieron no pudieron despertarlo. De todos modos se lo trasladó al hospital pero no hubo nada que hacer. Dieron intervención a la fiscal Laura Belloqui”, indicó.