Murió Joe Camp, el director de las adorables películas del perrito Benji

Joe Camp, creador, director y guionista de las películas de Benji, murió este viernes 15 de marzo. Tenía 84 años.

Camp murió el viernes por la mañana en su casa en Bell Buckle, Tennessee, luego de una batalla contra una enfermedad, según su hijo, cineasta y escritor del reinicio de Benji de 2018, Brandon Camp.

Camp casi no tenía experiencia en Hollywood antes de recaudar 500.000 dólares para hacer la primera película de Benji, un filme familiar sobre un adorable perro callejero que salva a un par de niños de unos secuestradores. El perro Higgins, que apareció anteriormente en la comedia de la cadena estadounidense CBS Petticoat Junction, salió de su retiro para protagonizar el papel principal.

Después de no tener suerte con la distribución, Camp formó su propia empresa de distribución, Mulberry Square Releasing, en 1974 para distribuir la película él mismo. Benji llegaría a recaudar casi 40 millones de dólares (250 millones de dólares después de la inflación).

Camp seguiría a la película original con For the Love of Benji, en 1977 y Oh! Heavenly Dog, en 1980, protagonizada por Chevy Chase como un detective reencarnado en el heroico canino. La serie también generó un especial de Navidad para televisión en 1978 y una serie de televisión en 1983 titulada Benji, Zax y el príncipe alienígena. Las dos últimas películas llegarían en 1987, con su colaboración con Disney Benji the Hunted y en 2004 con Benji: Off the Leash!.

Amante de los animales

Detrás de escena, Camp era un dedicado amante de los animales y autor de best sellers. Publicó su libro El alma de un caballo: lecciones de vida de la manada en 2008, que narra lo que aprendió al trabajar con estas majestuosas criaturas. Camp también se desempeñó como miembro de la junta directiva de varias organizaciones benéficas, grupos de activistas y escuelas, incluida la escuela Piney Woods en Mississippi.

A Camp le sobreviven su esposa, Kathleen; sus dos hijos, Joe y Brandon; y sus hijastros David, Dylan y Allegra.

Fuente: Clarín