No creía en el coronavirus, hasta que se contagió: pide conciencia a la población

La mujer compartió el relato en Facebook.

Una vecina de San Carlos que contrajo coronavirus contó cómo es vivir en carne propia con el virus, una enfermedad que ya ha contagiado a 555.537 personas en el país, según el reporte brindado esta mañana por el Ministerio de la Salud.

La mujer dejó su experiencia personal plasmada en las redes sociales. La sancarlina comenzó contando en un posteo de Facebook que en algún momento se dio “el gusto de titubear sobre el maldito virus que tanto daño ha hecho y sigue haciendo; hasta que me tocó, sí, me tocó”.

“Me tocó vivirlo en carne propia y como si fuese poco me toco ser a mí la que contagió a toda mi familia, a mi hijo de 3 años y a mi marido; fuí la que más dolor sintió, la que más miedo sintió.. fueron dolores horrendos, falta de aire corporal, dolor de garganta, dolor de cabeza, perdida de gusto y olfato, cólicos, tos.. como me dijo la doctora.. tuve una fase con todos los síntomas pero gracias a Dios no tuve fiebre sino hubiese sido peor” agregó.

“Acá estamos a pesar de todo, recuperándonos. Sentí tanto dolor pero no sé qué era más grande si el temor de que mi hijo se despertara una mañana con esos dolores o los dolores que yo sentía. Gracias a Dios mi hijo solo tuvo un poco de tos y fiebre pero está bien”, continuó.

Por otro lado, la vecina aprovechó la oportunidad para hablarle a los jóvenes y pedir conciencia a todos los ciudadanos: “Pero quería decirles a los jóvenes sobre todo, CREAN, CREAN QUE EL VIRUS EXISTE Y HACE DAÑO, MUCHO DAÑO, DAÑOS IRREPARABLES. Nosotros somos jóvenes, si estamos sanos quizás nos cueste un poco pero lo vamos a superar, como yo, como mi marido y como mi hijo…Pero después de lo que pasamos y estamos pasando créanme que no puedo evitar el sentir tristeza y preocupación por aquellos adultos y personas con algún tipo de condición que les quite la posibilidad de poder recuperarse… NUESTROS ABUELOS, NUESTROS PADRES , por ejemplo… me puse a pensar si mi padre o mi madre podrían soportar esos dolores que yo sentí y aunque en menor medida aún SIENTO TRISTEZA”.

“El aislamiento, la cuarentena no va terminar con esto.. es para ayudar, sí ayudar… ayudar a que nuestro sistema de salud no colapse de manera que los que así lo necesiten puedan salvar sus vidas y no morirse en un pasillo o en sus hogares… es para eso. Cito a los jóvenes porque somos a quienes más nos ha costado y cuesta cumplir con esta cuarentena… se los digo yo que no creía del todo, yo que fui contagiada por un/a joven que estando como caso sospechoso y aislada, no cumplió y me contagió. Piensen en sus seres amados y en aquellos que no tienen la posibilidad como nosotros de poder recuperarse por sus propios medios. SEAMOS CONSCIENTES POR FAVOR! CUIDENSEN, DE ESA MANERA TAMBIÉN CUIDAMOS A LOS DEMAS” concluyó.