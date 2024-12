“No me falte a coro”: el último sencillo de Igualitos será presentado el viernes 13 de diciembre en Lujan

La banda de los mellizos Videla se presentará este viernes en Lujan de Cuyo en el Bar Cultural del Mauri.

Igualitos concluye el 2024 como más le gusta, haciendo música. La banda de power folk rural, despide el año con mucho movimiento. Así, lanzan “No me falte a coro”, una canción con una gran historia.

La frase “No me falte a coro” los transporta hasta su infancia en La Consulta, donde Francisco y Sebastián van y vienen, entre los partidos de fútbol y las aventuras en la finca. Pero cuando llegaba la hora señalada, su abuela les saludaba y les repetía siempre: “Y no me falte a coro”.

Esta nueva canción continúa el camino mágico y poderoso que empezaron con el EP “Conejo Blanco”, y contiene una importante reflexión sobre cómo manejarse en la vida, cómo hacer para no dar el brazo a torcer.

La canción se puede escuchar en todas las plataformas de la banda o siguiendo el siguiente enlace.