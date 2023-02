Obras en escuelas del Valle de Uco: ¿dónde están realizando trabajos? ¿Está garantizado el inicio de clases?

Ariel Fernández, a cargo de Infraestructura Escolar en la región, informó qué establecimientos están siendo intervenidos y cómo se preparan de cara al 27 de febrero.

Según el Calendario Escolar 2023, establecido por la Dirección General de Escuelas (DGE), los estudiantes de todos los niveles y modalidades de Mendoza comenzarán las clases el lunes 27 de febrero. Pero previamente, el pasado jueves y viernes se presentaron en las instituciones los directores y también se desarrollaron las jornadas directivas, ayer lunes comenzó la actividad docente y el próximo jueves 9 se inician las actividades con los estudiantes que han registrado necesidades de fortalecimiento pedagógico.

Ante dicho escenario, y teniendo en cuenta que durante las vacaciones se llevan adelante diferentes obras y tareas en los edificios escolares, El Cuco Digital entrevistó a Ariel Fernández, a cargo de Infraestructura Escolar en Valle de Uco, y le consultó sobre qué escuelas estaban siendo intervenidas y si estaba garantizado el inicio normal de clases.

Primeramente el funcionario informó que “en lo que es el tiempo de verano se hace un mantenimiento máximo hasta los últimos días de diciembre, como fue a fines de 2022 con algunas escuelas rurales, en especial con la escuela albergue de La Jaula, que trabajó el personal prácticamente casi hasta año nuevo, quedándose en la escuela. A partir de febrero empiezan las obras en algunas escuelas o se continúan otras obras que ya se venían planificando anteriormente. Por ejemplo en este momento están en obras tres escuelas con ampliaciones de aulas, como es la escuela Ernesto Piaggi en Tupungato, la escuela Enet de La Consulta y la escuela Aurelia Palermo de Tunuyán. Paralelamente en la escuela Echeverría, de San Carlos, se están armando dos sistemas cloacales con pozo absorbente por el problema que tuvo que se colapsaron las cloacas, y un trabajo similar se va a realizar en la escuela Carballo de Cordón del Plata, Tupungato. En ese mismo distrito se continúan con obras, en este caso en la escuela Piedrabuena se está trabajando en la tabiquería cementicia de la galería principal y también con algunas terminaciones que quedaron en baños, como espejos y algunos otros detalles. En esa misma escuela se ha tomado la decisión de modificar todo el sistema de seguridad de los dos ingresos principales”.

“Por su puesto hay otras obras que también se están realizando de magnitud, como es la escuela Omar Santana, de Tupungato, que venía postergada desde el año pasado y se le está dando este año la continuidad con las ampliaciones. Ya se instaló un aula más, la gobernación, y nuevos baños para personas con discapacidad, y de niñas y varones” continuó detallando Fernández.

Técnicas de Vista Flores y La Consulta

Respecto a la construcción del nuevo edificio para la escuela Julia Silva de Cejas de Vista Flores, Fernandez dijo que “el anuncio ha sido por vía municipal; todavía yo no tengo una información específica en Infraestructura Escolar de la provincia; me imagino que será pronto. La que sí nos compete a nosotros, que es el replanteo y colocación de la cubierta de la escuela Integración de La Consulta. Estaba previsto hacerlo en enero, pero en ese mes la empresa se limitó a la compra del material y el trabajo de taller, y nosotros paralelamente finalizamos con todo el cálculo. Eso fue todo por un tema de que la licitación para el coeficiente de San Carlos salió posterior a la fecha que nosotros esperábamos; salió en los últimos días de diciembre pero la adjudicación fue recién en enero. Eso no obstante esta priorizada y la obra se va a iniciar, creería que iniciaremos en febrero, pero vamos a estar trabajando en escuela integración este año sí o sí”.

“También quería aclarar que hay obras que se están realizando por medio de otras jefaturas de Infraestructura Escolar, que es la Coordinación de gas. En este momento hay 5 obras que se están realizando en el departamento de Tunuyán, en la escuela José Hernández, Vicente López, y Antonio Torres. Consisten en controlar hermeticidad de las cañerías, los equipos en las instalaciones, y a la vez hay un fondo especial que va a llegar a algunos directivos, que es un fondo también de control de hermeticidad y reparación; es únicamente a las escuelas que todavía no tuvieron intervención por parte de Infraestructura en las instalaciones de gas”, añadió el arquitecto.

Inicio de clases, ¿está garantizado?

“Hasta el momento continuamos con el sistema de reclamos, ya sea vía aplicación o telefónica aquí en la delegación. Hasta ahora no tenemos ningún inconveniente, salvo por supuesto que surjan imprevistos que los directivos comuniquen y nosotros vamos trabajando con urgencia para garantizar el inicio”.