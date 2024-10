Otra vez mecheras en Tunuyán: ahora robaron un comercio en Vista Flores y quedaron grabadas

Vecinos del distrito se reunirán para pedir más seguridad.

En los últimos días, una serie de robos ha generado preocupación entre los vecinos del tranquilo distrito de Vista Flores, ubicado en el departamento de Tunuyán. Los incidentes han afectado a una peluquería, varios almacenes y una librería, causando alarma en la comunidad.

Los robos, en su mayoría, han sido perpetrados bajo la modalidad de “mecheras” y han quedado registrados en las cámaras de seguridad de los comercios afectados. Las imágenes muestran a dos mujeres en moto, quienes aprovechan los momentos de mayor afluencia en los negocios para sustraer diversos artículos.

“Estas mujeres siempre andan dos y en una moto, esperan que los negocios estén llenos e ingresan y se roban diferentes elementos. En este caso, me robaron un termo, una botella y varios auriculares”, comentó la dueña de la librería afectada.

La denuncia ya ha sido presentada, y al viralizarse el video, muchos residentes del departamento han reconocido a las sospechosas, señalando que ya tienen denuncias previas por robos similares en otros negocios de Tunuyán. “Son chicas conocidas por hacer esto”, añadió la comerciante.

A pesar de que la policía cuenta con los nombres y direcciones de las sospechosas, las víctimas sienten que no se ha tomado acción suficiente. “La policía tiene el nombre, tiene la dirección, pero parece que no hacen nada y ellas siguen robando como si no pasara nada”, concluyó una de las víctimas.

Vídeo del robo

Por esta situación, comerciantes y vecinos del distrito, han convocado una reunión para el próximo jueves 24 de octubre, a las 19 horas, en la Plaza Manuel Belgrano, para pedirles a las autoridades más seguridad.