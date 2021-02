Otro caso de maltrato animal en Tunuyán: se fue de vacaciones, dejó a su perro atado y murió ahorcado

El propietario es un veterinario que vive en un barrio privado del departamento. Protectora formaliza una denuncia en su contra.

Este miércoles se conoció un nuevo caso de maltrato animal en Tunuyán que conmueve e indigna a la comunidad local: un veterinario que reside en un barrio privado de Colonia Las Rosas, se fue de vacaciones y dejó a su perro atado en el fondo de su vivienda; como consecuencia el animal murió ahorcado.

“El aviso lo recibimos el domingo 7 de febrero, donde el animal se encontraba ahorcado con su propia cadena en el fondo de la casa de un VETERINARIO que se fue de vacaciones y lo dejó atado” informó a través de las redes la protectora Tu ayuda es mi esperanza.

Más adelante el posteo agrega que “por testimonios y evidencias, el estado del animal era deplorable, no tenía agua ni alimento” y que durante años estuvo “encadenado a un árbol en una zona húmeda sin resguardo”.

Por otra parte, integrante de dicha organización declaró a El Cuco Digital que “los vecinos tenían miedo de hacer una denuncia porque han habido casos de envenenamiento y no sabían quién era, pero ante la duda no querían meterse”. Sin embargo, algunos de ellos ya han tenido problemas con el profesional “porque le decían que lo soltara (al perro), que le diera agua, comida, así que los vecinos cuando podían o no estaba iban y le daban, lo soltaban un ratito, pero el perrito se quedaba ahí. Después de que falleció se ve que el encargado de mantener el country enterró el cuerpo del animal; ya no está más” cerró la joven.

Cabe destacar que la protectora ya está tomando cartas en el asunto y formalizando la denuncia correspondiente “para hacer justicia por Chocolate, ya que NO toleramos ningún tipo de maltrato”. Además piden a la comunidad tomar conciencia sobre lo que implica “tener a un animal privado de su libertad” y que si alguien ve una situación similar o que no está bien, actúe inmediatamente.