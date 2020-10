Para SOEVA, la jornada de cosecha debe estar en $2.500: “No se puede pagar miseria”

by | Oct 27, 2020

Por su parte, la provincia quiere garantizar una jornada de $1.300.

Mientras el área de Empleo de la provincia de Mendoza indica que los obreros para la cosecha 2021 deben cobrar la jornada un mínimo de $1.300, a precios actuales, el Sindicato de Obreros y Empelados Vitivinícolas y Afines (SOEVA) sostiene que, a noviembre, la jornada debe estar en $2.500 y la ficha a $50 porque “no se puede pagar miseria, porque si la gente no gana bien no va a querer ir a cosechar”.

Después de que el Gobierno provincial, las empresas y el sindicato acordaran crear el programa “Reinventa”, con el fin de asegurar que los mendocinos levanten la cosecha 2021 de uva, la gran pregunta es saber si lo que se pague en la finca tentará al obrero eventual.

Emilce Vega Espinoza, directora de Capacitación y Empleo, dijo que hoy la jornada de cosecha debería pagarse $1.300. El programa iniciado por el Gobierno provincial con que el busca que los mendocinos se inscriban para la cosecha tuvo 3.000 inscriptos en tres días. De los cuales 2.000 tienen experiencia previa en la cosecha. El objetivo es conseguir cosechadores para toda la temporada que arranca en pocas semanas con el ajo y continúa con las frutas y termina con la uva.

Al ser consultado al respecto Luis Pezzutti, de SOEVA, dijo que, si la cosecha fuera hoy, “el tacho debería pagarse a $50, pensando en una base de 50 tachos diarios para uva fina, garantizando una jornada de $2.500”.

Pese a esto el sindicalista reconoció que “lo que se acuerda en paritaria tiene un precio y en la viña tiene otro” y afirmó que el precio definitivo del tacho “recién se sabrá a fines de enero”.

Pezzutti además advirtió que “los productores y los empresarios se tienen que dar cuenta que tienen que garantizar un pago que corresponda, no podemos pagarle miseria a la gente porque, si la gente no gana bien, no va a ir a trabajar” e indicó que “también debemos garantizar la higiene, los baños y que se cumplan con los protocolos”.

Para el sindicalista el programa pretende que “como era antes, la familia vuelva a cosechar y que lo que gane sea como un doble aguinaldo” y recordó que “hay trabajadores permanentes que antes se tomaban las vacaciones e iban a cosechar, para hacer la diferencia”.

Pero Pezzutti también advirtió que “tenemos que garantizar que la gente vaya a cosechar y gane bien. No podemos seguir misereando. El vino es un producto que vale mucho, se exporta y hay que darle valor a toda la cadena. El mendocino se ha ido desilusionando de la cosecha porque se paga miseria y eso tiene que cambiar” y sostuvo sobre el programa que “hay que tener cuidado que en lo teórico sea una cosa y en la práctica sea otra. No quiero hacerlo ver muy fantástico y que después eso no sea real”.

Fuente: Diario Uno