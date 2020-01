Piletas municipales: en San Carlos se ahorran más 5 millones de litros de agua por semana

Lo hacen a través de un sistema de limpieza implementado desde el inicio de la actual temporada. En un mes se ha realizado un solo recambio, cuando en años anteriores se hubieran realizado cuatro.

La Municipalidad de San Carlos, en el inicio de la temporada de verano 2019-2020, puso en funcionamiento un nuevo sistema de limpieza en los natatorios públicos del departamento con el objetivo de cuidar el agua de los mismos, es decir, mantenerla en buenas condiciones durante el mayor tiempo posible.

Dicho sistema consiste en limpiar dos veces por semana cada natatorio -hay cinco en total- a través de la utilización de barrefondos y productos químicos. De esta manera, el departamento está ahorrando más de 5 millones de litros por semana y se espera que al finalizar la temporada sean 40 millones aproximadamente.

“La idea de este año ha sido cuidar el recurso hídrico al máximo, entonces ha habido una política desde el Ejecutivo para que el agua no se tire todas las semanas. Históricamente el agua de los cinco natatorios que tiene San Carlos se tenía que tirar porque se ponía en mal estado rápidamente. Bueno, este año se implementó el cuidado con productos y además de eso limpieza dos veces por semana en cada natatorio. El resultado ha sido súper exitoso porque hemos tenido un ahorro de 15 millones de litros de agua en el transcurso de un mes” expresó a El Cuco Digital Bruno Testa, director de Deportes de la comuna.

El funcionario además explicó que la suma que se realiza es la siguiente: “Entre las piletas de Pareditas y Chilecito hay 1 millón de litros de agua; la pileta de la Villa de San Carlos tiene 2 millones de litros, la de La Consulta tienen 700 mil litros y la de Eugenio Bustos (que ahora el Estado Municipal toma la potestad de limpiar la pileta) tiene 1,5 millones de litros más. En el conteo general son 5 millones 200 mil litros que se cuidan todas las semanas”.

Testa seguidamente dijo que “el agua no debería cambiarse durante toda la temporada” sin embargo “las inclemencias del tiempo nos juegan una mala pasada; cuando hay muchos litros de agua es muy complicado y nosotros tenemos también la intención de mantener los servicios, entonces para mantener una buena calidad del servicio lo que tenemos que tener es una buena calidad en cuanto al agua. Pero la hemos logrado mantener un mes en casi todos los natatorios y eso es súper exitoso. Hemos hecho en un mes un solo recambio cuando en otro momento hubiesen sido cuatro” resaltó.

Por otro lado, respecto a si se piensa en alguna otra medida para intensificar el cuidado, el director declaró: “Nuestra prueba piloto está siendo La Consulta; realmente es el natatorio modelo. No se ha hablado de que se implemente eso en las otras piletas porque la realidad techar 50 metros es una inversión grandísima, pero estamos en esto, en la prueba piloto. El agua de La Consulta en el mes y una semana que llevamos no se ha tirado nunca y está en perfecto estado. Así que a futuro esperamos que sea un proyecto a desarrollar el de techar las piletas”.

Por último, el hombre a cargo del deporte en San Carlos manifestó que “la preocupación por el agua no solo debe ser por la utilización en la minería, también debe venir desde la casa esto de cuidar el recurso en esta crisis hídrica que hay. Entonces esto esto me parece que va en la línea de la 7722, que no solo es no a la minería sino también de cuidar el recurso ”.