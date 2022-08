Planes para este finde frío: mirá las series más destacadas de agosto

Con dos destacados excluyentes como “The Sandman”, basada en la trascendental novela gráfica de Neil Gaiman, y la precuela de “Game of Thrones”, “House of the Dragon”, las diferentes plataformas anunciaron sus estrenos de series para agosto.

The Sandman (Estreno) – Netflix

Basada en la novela gráfica homónima del británico Neil Gaiman, publicada originalmente entre 1989 y 1996 y considerada por la crítica una ineludible de la historieta, “The Sandman” es una serie dramática de fantasía que sigue a Morfeo (Tom Sturridge), el rey de los sueños, que escapa tras haber sido apresado en un ritual ocultista más de un siglo atrás.

Ahora debe recuperar su fuerza y poner en orden a su Reino, descontrolado en su ausencia. Con el propio Gaiman a cargo de la adaptación y la producción ejecutiva, la serie presenta una primera temporada de 10 episodios que transponen, con algunas modificaciones, los primeros dos volúmenes recopilatorios del cómic.

Por mandato del cielo (Estreno) – Star+

El popular actor Andrew Garfield encarna en esta historia basada en un caso real a Jeb Pyre, un detective que debe investigar el homicidio de una madre y su pequeña hija ocurrido en Salt Lake City en 1984, en un hecho que poseía oscuras conexiones con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la principal denominación del mormonismo.

Conflictuado por pertenecer él también a ese credo, el protagonista se enfrentará al descubrimiento de los orígenes de la Iglesia y a conocer cuán lejos puede llegar la fe dogmática e inflexible hasta el punto de cuestionar sus propias creencias.

Daisy Edgar Jones, Wyatt Russell y Sam Worthington también integran el elenco de la producción adaptada del best seller homónimo escrito por Jon Krakauer.

A League of Their Own (Estreno) – Amazon Prime Video

Inspirada en la película de 1992 -que en Argentina se tituló “Un equipo muy especial”- estelarizada por Tom Hanks, Geena Davis y Madonna, “A League of Their Own” ficcionaliza los primeros días de la All-American Girls Professional Baseball League, la primera liga deportiva femenina de Estados Unidos, fundada en 1943 cuando muchos de los beisbolistas varones participaban de la Segunda Guerra Mundial.

Con ocho episodios, la primera temporada de la serie protagonizada por Abbi Jacobson evoca el espíritu cómico y jovial de la película de los 90 mientras propone una visión más amplia sobre aquel grupo de pioneras.

Noticia de un secuestro (Estreno) – Amazon Prime Video

Basada en el libro de no ficción de Gabriel García Márquez, “Noticia de un secuestro” es una miniserie que sigue la historia real del calvario que debió soportar un grupo de personas secuestradas en la década de los 90 por los narcotraficantes colombianos conocidos como “Los extraditables”, entre los que destacaba el capo del cártel de Medellín, Pablo Escobar.

Fuente: Telam