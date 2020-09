Policías se conmueven por las necesidades de una humilde familia y vuelven al lugar con mercadería y ropa

Dos auxiliares fueron a atender un conflicto vecinal y tuvieron un noble gesto.

Esta mañana, una llamada alertó al 911 sobre un conflicto entre vecinos en el Loteo Moyano del distrito de Villa Bastias. Al lugar fueron desplazados los auxiliares policiales Tania Picche y Franco Alfonso, quienes se convirtieron en autores de un gran gesto solidario.

Allí vieron a una familia numerosa que se alberga en una vivienda precaria. Se trata de una pareja con varios hijos, entre ellos, un bebé de 2 meses. Una vez solucionado el problema, los uniformados se fueron del lugar pero, conmovidos con la situación, volvieron media hora más tarde con bolsones de ropa y mercadería.

“Nos desplazaron a un barrio precario. Ahí había un problema entre vecinos que se resuelve en el momento pero la gente que estaba construyendo en el lugar, tiene una casita de nylon y palos. Era una familia con varios menores, entre esos un bebé de 2 meses. Yo soy mamá, tengo un bebé de 7 meses. Entonces llamé al superior de la UEP de Tupungato para pedirle permiso de hacer este acto portando el uniforme. Entonces volvimos al lugar, hablamos con la gente, me dijeron que estaban re contentos. El papá de los chicos se re emocionó porque no tienen un lugar propio, venían de otro lugar similar”, contó la auxiliar Tania Picche en diálogo con El Cuco Digital.

“Juntamos mercadería ropa, mercadería, leche, no solo para los menores, sino también para los adultos. También le llevamos ropa de mis compañeros, de mi pareja y mía”, relató.

“Nosotros además de policías, somos humanos y es angustiante la situación. Por ahí con el uniforme uno no puede mostrar mucho, no podés llegar y ponerte a llorar en el lugar. Recién hace 3 meses que estoy trabajando y estas situación por ahí me superan un poco”, confesó.

“Podría haber esperado a mañana que tengo franco y hacerlo sola, sin el uniforme, pero ese es un barrio conflictivo, donde hay asentamientos. Entonces fuimos y le dimos la ropa y mercadería con la promesa de volver porque mi hijo sigue creciendo y la ropa le va quedando chica”.

“Uno anda en la calle y empieza a ver y son varias las situaciones que nos tocan vivir de cerca y si uno puede ayudar, buenísimo”, cerró.