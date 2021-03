Por cuarta vez entraron a robar a su casa: “Mi papá se llevaba el televisor cada vez que salía”

Ocurrió en Tupungato. Piden ayuda a la comunidad para recuperar lo sustraído.

Una vivienda de Tupungato fue blanco de delincuentes una vez más. El hecho se produjo durante la noche del lunes y los ladrones se llevaron un televisor.

Alrededor de las 22 el dueño de la casa, ubicada en el Loteo Bigolotti, fue a llevar unas cosas hasta el domicilio de su hija, en Villa Bastías. En el lapso de 20 minutos, que fue lo que duró el viaje, los autores aprovecharon el “descuido”, entraron al lugar luego de romper rejas y ventanas y se llevaron un smart TV marcha Hitachi alta definición de 51 pulgadas.

“Como teníamos miedo porque ya estaban ocurriendo hechos acá, mi papá salía todos los días con el televisor en la camioneta para que no se lo robaran”.

“Vive a visitarlo, estuve todo el día con él, me voy y a la noche me da la mala noticia de que le entrar a robar. Aparentemente rompieron la reja con un gato, rompieron los cristales de la ventana, la pared, se metieron y solo sacaron el televisor, que mi papá aún no terminaba de pagar”

“Ya es la cuarta vez que nos roban y es una locura, ya no se aguanta más, no puede ser. Con este ya son tres televisores, entre un montón de cosas más”.

La familia solicita ayuda a la comunidad para recuperar lo sustraído. Por cualquier información contactarse con la Policía o al 2622 60-6152.

Marcha

El próximo viernes 5 de marzo, vecinos de Tupungato marcharán por los reitados hechos de inseguridad en el departamento. La convocatoria es a las 19 horas en la Rotonda del Reloj y los participantes se movilizarán por Avenida Belgrano hasta la Plaza departamental. Una vez en el lugar se entonarán las estrofas del Himno y se dará la palabra a víctimas de delitos, funcionarios de la Oficina Fiscal de Comisaría 20º, de Justicia, de la Policía y representantes vecinales. Tras ello, para finalizar, se hará entrega de un petitorio.