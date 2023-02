¡Por más Carlos! Le prestó un juego de camisetas a su equipo rival para que puedan jugar la final

Se trata de Carlos Espinoza, de la escuela de fútbol de Pareditas. Desde la escuelita de La Celia quisieron destacar el gran gesto.

Este fin de semana se llevó a cabo en San Carlos el “Mundialito”, una tradicional competencia de fútbol infantil, donde jugó, entre otros equipos, la escuelita de fútbol de Pareditas y la escuelita de La Celia.

En el marco de dicha competencia se conoció un gran gesto que tuvo el representante de la escuelita de Pareditas, Carlos Espinoza.

Según informó el delegado de fútbol de la escuelita de La Celia, José Moyano, su equipo no contaba con camisetas porque se ha iniciado recientemente, por lo que le pidieron a Carlos, quien desinteresadamente les prestó camisetas a todo el equipo de la categoría 2013.

En comunicación con El Cuco Digital declaró el técnico de La Celia: “Yo a varios les pedí, pero no conseguía, así que le llamamos a este hombre y ahí nomas accedió, es más, nos dijo que si él no tenía las conseguía; se fijó que no tuviera el escudito, el talle para los niños; eran las 00:30 casi 1 de la mañana y nosotros estábamos en la casa de el buscando las camisetas”, relató José.

“Salimos campeones con esa categoría, con esa camiseta y jugando contra ellos, jugamos contra Pareditas”, destacó el técnico para concluir.