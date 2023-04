Preparate para proteger tus plantas de las heladas: Max Limpio ya tiene la Tela Antihelada!

Además, te da el mejor asesoramiento sobre cómo usarla. Y no te olvides de que encontrarás los mejores precios.

Se acerca la época de heladas, y la pregunta de cada año se repite ¿Cómo protejo las plantas? Si no tengo un espacio para guardarlas ¿se me van a helar? Claro que no! Porque este año, en Valle de Uco ya se consigue la mejor Tela antihelada, especialmente diseñada para proteger tus plantas y cualquier cultivo que tengas en maceta o en tierra.

Max Limpio, siempre pensando en las necesidades de la gente, este año te ofrece una solución para proteger tus plantas: la tela antelada también conocida como manta térmica, para proteger plantas y huertas de las bajas temperaturas. La tela antihelada protege las plantas de las bajas temperaturas y el viento, admeás, forma una barrera física entre la planta y el medio, protegiéndola de las plagas, insectos, infecciones y polvo.

Además, también en Max Limpio encontrarás productos para combatir el mosquito del Dengue, y todos los productos de limpieza para que tu hogar y tu empresa siempre brillen. Y como siempre, la mejor atención y el asesoramiento especial.

Lo que se viene

Próximamente, Max Limpio y El Cuco digital te brindarán informaciones y consejos para ayudarte en diferentes situaciones. Por ejemplo: ¿Cómo dejar la ropa blanca, “bien blanca”? ¿Cómo sacar diferentes manchas? ¿Qué puedo usar para que mis pisos brillen más? ¿Cómo encerar el auto? Y mucho más. Si querés dejanos tu consulta o acércate a MAX LIMPIO. (San Juan Bosco 417 Eugenio Bustos)