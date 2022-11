Productores del Valle de Uco preocupados por el precio del ajo: se paga, incluso, más barato que el año pasado

Hoy por hoy el kilo en verde ronda entre los $25 y $35, mientras que en 2021 estaba entre $40 y $45. Como consecuencia del bajo costo que viene registrando el vegetal, la cantidad de hectáreas a nivel provincial ha disminuido y se estima que siga ocurriendo lo mismo.

Actualmente se está llevando a cabo en el Valle de Uco -como así también en otras zonas de la provincia- la cosecha de ajo.

Si bien las plantaciones se están levantando y la gente está pudiendo trabajar, lo cierto es que quienes no la están pasando para nada bien son los propios productores, que están vendiendo el kilo, incluso, más barato que el año pasado, a pesar de que todo ha aumentado y lo sigue haciendo.

El Cuco Digital dialogó con tres productores, quienes informaron que el kilo en verde se está pagando entre $25 y $35, mientras que en 2021 estaba entre $40 y $45, cuando ellos han solicitado un precio de entre $80 o $90, según la calidad.

Pedro Manzano, reconocido ajero de la región comentó al respecto: “La estamos pasando un poco complicado los ajeros; hay muchos productores que están entregando sin precio, entregando en cómodas cuotas; los galponeros también se están aprovechando de la situación en algunos casos, y hay otros que están pagándoles en tiempo y forma, porque hay golponeros buenos, que hacen las cosas bien, y hay otros que no las hacen también”.

“Hay gente que está vendiendo el $25, $30, $35 cuando mucho, y nosotros lo que decíamos es un precio acorde, $80 o $90 según la calidad del ajo, porque bueno hay ajo bueno y ajo malo, gente que vende con factura y gente sin factura y todas esas cosas”, expresó el productor en cuanto al precio que se paga y el que piden.

Seguidamente Manzano dijo que el precio que hoy se paga “no te da para cubrir los costos, no te da para empezar a trabajar el siguiente año. Por ejemplo el año pasado habían 14 mil hectáreas, después de que no valió nada quedaron 11.500 en toda la provincia y este año yo creo que va a disminuir un 30, 40% de gente que quiera hacer ajo. En mi caso ya hay chacarareros que me están diciendo “no creo que vaya a plantar porque los costos, porque los abonos, porque el gasoil, porque la boleta de la luz”; hoy día a un chacarero lo llegó $143, y no ha regado tanto, entonces decis los costos dl año que viene serán el doble y con poca plata en vez de hacer 10 hectareas hará 5, y el que hacía 5 hará 2, y el que hacía 2 directamente desaparece”.

Manzano también mencionó que “hay productores que están guardando, pero guardar no es para todos ya que el costo del nailon, el costo del tapado, el costo de la gente es muy alto, entonces los que pueden guardan y los que no directamente lo reglan al ajo”.

Seguidamente el joven continuó mencionando algunas practicas de los galponeros que perjudican a los ajeros: “Hay galponeros que le dicen al productor ‘hoy en la mañana tenes los camiones’ y recién se los mandan a la tarde, entonces en seis, siete horas el ajo se deshidrató y perdió peso, lo que quiere decir menos kilos para el productor. Entonces hay varias cositas que los galponeros están usando, en algunos casos a favor y en otros en contra. Uno a favor es que hay algunos galponeros que les dan el nailon para que el productor lo guarde y después, dentro de un mes se juntan y le ponen el precio a lo que este en ese momento, pero todos creemos que si ya no vale en verde, tampoco va a valer en seco”.

Por otro lado, en cuanto a una posible intervención del Gobierno provincial para mediar el precio entre productores y galponeros, Manzano respondió escuetamente: “No pasa nada con eso”.

Por su parte Daniel Soria, comisionista de Tunuyán también informó que “los precios este año están rondando los $35 el kilo, de contado, después financiado ronda entre los $25, $30, que eso se paga entre 30 y 60 días”.

Soria explicó que “el ajo que se está cosechando es el chino morado común, porque más adelante llega el tratado. Este año solamente optamos por comprar ajos calibre 5 para arriba porque el el calibre 4, que es más chico, no se puede exportar porque es muy caro, los costos para exportarlos son carísimos”.

“En sí hay muy buena mercadería, muy buenos ajos, solamente que el precio del mercado no acompaña“, resaltó el hombre, coincidiendo con Manzano, y agregó para cerrar: “Este año va a ser para los productores una temporada muy difícil; esperando que siempre reputen para poder hacer algo”.

Por último Miguel Torres, pequeño productor de San Carlos también dijo que “el precio del ajo está rondando entre $25 y $35, a comparación del año pasado que llegó de hasta $40, $45. Es muy bajo el precio de ahora”.

Ante ese escenario, contó que hace poco hubo “una reunión de cooperativas en la Feria de la Cañada, con una cooperativa de San Rafael y una de Lavalle” que tienen por vistas solicitar financiamiento para tener un propio “galpón de empaque de ajo”.

El joven mencionó que también “pensábamos en presentar notas al gobernador, pero como estamos en temporada de cosecha fue difícil. Lo bueno es que ya hay una organización. Nosotros ya estamos con lo de las cooperativas, como para empezar a romper con el intermediario y realmente empezar a producir nuestro empaque, generando mucho laburo”.