Qué enfermedades transmite cada animal y cómo prevenirlas: “La importancia radica en que seamos responsables”

En el marco de la conmemoración de la primera vacuna antirrábica aplicada en 1885, el 6 de julio se designó el Día Mundial de la Zoonosis. Es por eso, que Antonella Escobar de El Cuco Digital entrevistó a Claudia Morales, veterinaria del municipio de San Carlos, quien explicó las recomendaciones que tenemos que tener en nuestros hogares.

El día de ayer, jueves 6 de julio, fue el Día Mundial de las Zoonosis en conmemoración de la primera vacuna antirrábica aplicada en 1885 por el científico, Louis Pasteur, en un niño de 9 años.

Tras las estadísticas del gobierno de Argentina, el 61% de las enfermedades en humanos son zoonóticas o de origen zoonótico

De los 1.415 patógenos humanos conocidos en el mundo, 61% son zoonóticos o de origen zoonótico. Estas patologías son responsables de al menos 2.400 millones de casos de enfermedades humanas y de 2,2 millones de muertes al año, sobre todo en las áreas más desfavorecidas del planeta.

Alrededor del 75% de las enfermedades infecciosas emergentes del ser humano tienen origen animal. Cada 5 nuevas enfermedades humanas que surgen al año, 3 de ellas provienen de los animales.

Es por eso, que Antonella Escobar de El Cuco Digital entrevistó a Claudia Morales veterinaria del municipio de San Carlos quien contó sobre cómo prevenir las enfermedades y qué medidas se están realizando en el departamento.

¿Qué es la Zoonosis?

La Zoonosis es una enfermedad que de forma natural se transmite entre los animales vertebrados y el hombre, las personas que suelen padecer enfermadades zoónocticas son aquellos grupos que están más expuestos, por ejemplo, donde no hay control sanitario de seguro hay una enfermedad zoónoctica, el control sanitario de los humanos tanto como el de los animales es importante, por eso hacemos mucho incapié en hacer vacunaciones, cuidar animales y mantenerlos en buen estado.

También, dónde hay muchas enfermedades por transmisión de Zoonosis es donde se adoptan animales y se compran ya que no tienen una vacuna y no han sido desparasitados, y cuando se recogen de la vía pública.

¿Por qué es importante conocer esta enfermedad?

La importancia de conocer esta enfermedad es para la salud humana tanto como la del animal, porque convivimos con animales y a su vez están con nosotros. Los profesionales y quienes trabajan más con los animales son los que más expuestos están principalmente en la salud de los hospitales, la parte zoónoctica de los municipios por parte del veterinario.

También es importante porque se evitan enfermedades como la rabia, que se transmiten por saliva, orina y mordeduras, triquinosis, leptospirosis,chaga son algunas de las principales, es por eso que la salud pública y la salud animal son importantes para evitar todos estos focos de enfermedades que son transmisibles.

¿Qué enfermedades existen por Zoonosis?

Las enfermedades zoónocticas principales son: Rabia,Campilobacteriosis,Leptospirosis,Toxoplasmosis,Leishmaniasis, sarna,Salmonelosis, Hidatidosis,Malaria, Encefalopatía espongiforme bovina, Erliquiosis, Toxocariasis, entre otras. Los animales que son principalmente transmisores de la rabia son los perros, los gatos de la toxoplasmosis, el murciélago de los parásitos, los roedores de hantavirus y la psitacosis, las aves.

La importancia radica en que seamos responsables y tratemos de realizar un cronograma de vacunación como dueños del animal y tratar de no comprar y traer animales de otros lugares sin un control sanitario, y también nosotros ya que nuestra salud corre riesgo, es importante la limpieza en la casa y cubrir las necesidades del animal como vacunas, alimentación y limpieza de ellos mismos, dónde ellos viven y más cuando tenemos niños.

Cuando contraemos una enfermedad solemos echarle la culpa al animal, si bien la tiene porque tenemos receptores, transmisores y vectores, también tenemos que tener conciencia que los animales no tienen idea de qué enfermedades pueden transmitir. Nosotros como seres humanos tenemos una responsabilidad, la posibilidad de razonar y entender, es por eso que debemos vacunarlos, bienestar, castrar y demás para que las mascotas sean nuestros fieles compañeros, tanto como el caballo, la vaca, la oveja. Estos animales tienen brucelosis canina, caprina, bobina. Desde el área del hospital tengo entendido que hay un doctor que atiende la Zoonosis y recibe personas enfermas que son derivadas a diferentes hospitales de la provincia de Mendoza.

Actualmente ¿Cómo está trabajando el municipio para prevenir la Zoonosis en San Carlos?

El municipio está trabajando con campañas de vacunación, por eso este año es obligatorio, vamos por zonas rurales los días martes y miércoles vacunamos contra la rabia, desparasitación para evitar muchas parasitosis. Sobre el chaga el microhospital de La Consulta está trabajando. Estamos asesorando a los niños de la primaria por la tenencia responsable de animales y en cuanto a la triquinosis se están haciendo los análisis y cuando se puede se informa a los dueños de los animales.

En cuanto a bobina, caprina y ovina durante todos los años que he trabajado con gente de puestos de campo, que son los más expuestos, les recomiendo usar guantes, antiparras cuando trabajan con las cabras porque la brucelosis caprina se transmite por vía ocular.

En cuanto a los perros y gatos, se deben vacunar a partir de los 3 meses.

Vamos a seguir visitando zonas rurales y aportando a lugares que nos queden sin ir, yo creo que este año no nos va a quedar una zona sin visitar para tratar todas las enfermedades de nuestras mascotas como el perro, el gato, el loro que compramos, caballos, ovejas, cabras y los productores locales que tienen cerdos por la triquinosis.

¿Cómo se pueden prevenir las enfermedades?

Se previenen colocando las vacunas en los animales y nosotros también debemos estar vacunados, mantener la limpieza, mantener al día la cartilla de vacunación de los niños, mantener bien alimentados a los animales, no tener en nuestras casas roedores, las embarazadas evitar tener un gato, no digo que los eliminemos pero las embarazadas son las más propensas a contraer toxoplasmosis de parte del gato, tratar de no mantener roedores cerca de los alimentos y tratar de mantener los cepos para evitar que coman alimentos con materia fecal de los roedores porque pueden tener una transmisión. Cuánto menos animales en la vía pública y más limpieza en casa, es mucho mejor.

¿Se está informando en las instituciones sobre la Zoonosis?

Informarse en las escuelas primarias ya se está haciendo, en el futuro vamos a ver si vamos a reforzar más, es muy importante informar en las instituciones, nosotros como veterinarios que trabajamos con perros, vacas, ovejas le informamos a los dueños qué cuidados deben realizar. Desde el municipio, junto a mis compañeros, siempre estamos informando, cuando tengan una duda pueden pasar por el centro veterinario y preguntar es por el bien de ellos estar informados.