¿Quién mató a Marlene Quiroga? A más de un año desde que la joven apareció en un canal de riego en San Carlos, la familia pide justicia

El pasado 3 de diciembre se cumplió un año de la muerte de la joven salteña y por el momento el hecho está impune.

Marlene Quiroga llegó de Pichanal, Salta, a una finca ubicada en el departamento de San Carlos, a finales del 2023. Era trabajadora golondrina y había venido a trabajar para poder juntar dinero para festejarle el cumpleaños a una de sus hijas.

El día domingo 3 de diciembre del 2023, en horas de la tarde, un regante encontró en las compuertas del canal ubicado en calle La Libertad, el cuerpo flotando de una mujer, por lo que dio aviso a las autoridades.

Luego del trabajo realizado por el personal de científica, el cuerpo fue retirado y llevado a la morgue judicial donde, días después, se confirmó que se trataba del cuerpo de Marlene Quiroga, oriunda de Salta.

Los estudios también arrojaron que el cuerpo presentaba golpes, por lo que se descaró una muerte por ahogamiento y se empezó a trabajar bajo la hipótesis de femicidio. A Marlene la mataron y luego la arrojaron al agua, fue lo que se informó en su momento.

A lo largo de la investigación hubo señalamientos, detenciones y muchas preguntas sin respuesta. El ADN encontrado en el cuerpo de la víctima no era el mismo que las personas detenidas, por lo que recuperaron la libertad.

Hoy, a más de un año de la muerte de la joven madre de tres hijos en el departamento de San Carlos, sigue estando impune y sin un sospecho o los responsables del hecho detenidos.

Por esta situación, desde El Cuco Digital, dialogamos con Evangelina Quiroga, hermana de la víctima, quien, desde Salta, pide que no se estanque la investigación y que se pueda llegar a la verdad.

“Por el momento no sabemos nada, no hemos tenido ninguna respuesta desde Mendoza, se cumplió un año ya de lo que le pasó a mi hermana y no tenemos nada claro, a nosotros nos han dicho muchas cosas, pero judicialmente nada”, dijo Evangelina.

“Nosotros no tenemos duda de que alguien la mató, ella viajó desde acá de Salta a Mendoza, con un hombre de acá, ese hombre hacía poco que había salido de la cárcel, nosotros como familia no queríamos eso, pero ella se fue igual”.

Además, dijo: “luego de lo que paso con Marlene, nos enteramos de que esta persona había estado preso por violencia de género acá en Salta, esta persona luego intento hablar con nosotros para explicar todo, pero no pasó nada, sabemos que estuvo mucho tiempo en Mendoza y luego volvió a Salta, pero no lo volvimos a ver”.

“Espero y le pido a la justicia de Mendoza, que nos ayude y que pueda encontrar al culpable de lo que le pasó a mi hermana, que la justicia y el fiscal lo hagan por los tres hijos que Marlene dejó acá en Salta”, concluyó Evangelina Quiroga.